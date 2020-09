L’industrie des technologies toujours en croissance au Canada

Marie Pâris - 14/09/2020

L’association sans but lucratif Computing Technology Industry Association (CompTIA) a publié son rapport annuel sur la taille et la portée de l’industrie des technologies et de ses travailleurs au Canada.

Selon ce rapport, le nombre net d’emplois dans l’industrie a augmenté de près de 60 000 postes en 2019, un taux de croissance de 3,6 % par rapport à 2018. L’industrie emploie maintenant 1,72 million de travailleurs.

Depuis 2011, le nombre net d’emplois dans le secteur des technologies au Canada a connu une croissance d’environ 282 000 nouveaux postes.

Le secteur continue d’afficher une forte croissance de l’emploi, comme en témoignent les quelque 135 000 offres publiées en 2019. Le nombre d’offres d’emploi au premier semestre de 2020 a connu un recul par rapport à la même période en 2019, mais il dépasse tout de même les 54 700 offres.

Les salaires demeurent élevés dans le domaine des technologies (76 471$ environ), surpassant d’environ 52 % le salaire canadien moyen (54 483$ pour les autres professions).

En 2019, huit provinces ont enregistré une progression de l’emploi dans l’industrie des technologies, dont l’Ontario (+31 735), le Québec (+15 937) et la Colombie-Britannique (+12 323).

Les besoins des employeurs qui recherchent des compétences dans l’apprentissage machine, la robotique, la réalité amplifiée et la réalité virtuelle, la chaîne de blocs, l’internet des objets et d’autres technologies émergentes ont augmenté de 36 % en 2019.

Enfin, le rapport prévoit un taux de croissance à deux chiffres pour la période de 2019 à 2027 pour plusieurs professions, dont les analystes et les administrateurs de bases de données (22 %), les analystes et conseillers en systèmes (17 %), les ingénieurs en logiciel (16 %) et les techniciens en soutien aux utilisateurs (15 %).

L’industrie canadienne des technologies représentait 4,7 % de l’ensemble de l’économie canadienne en 2019, une légère hausse par rapport à 2018.

Tags: administrateurs de bases de données