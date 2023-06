Likuid.com fait l’acquisition de HostMantis.com

Likuid.com, une entreprise de Mirabel du domaine de l’hébergement Web fondée il y a plus de 15 ans, annonce l’acquisition de HostMantis.com, un autre fournisseur d’hébergement Web exploitant des serveurs dans plusieurs pays. Par cette acquisition, Likuid.com entend renforcer sa position dans le domaine de l’hébergement Web local.

Comme l’explique la société, l’intégration de HostMantis.com dans la famille Likuid.com promet d’accroître l’impact positif de l’entreprise dans la croissance de ses clients. Likuid.com se présente comme une alternative locale aux grandes multinationales de l’hébergement Web.

Grâce à cette acquisition, Likuid.com aura accès à des serveurs localisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Australie, en Allemagne et à Singapour, offrant ainsi une plus grande flexibilité en matière de localisation de données.

« Choisir le bon hébergeur web est comme choisir la bonne maison pour votre entreprise en ligne », explique Patrice Baribeau, président de Likuid.com. « Cela peut faire toute la différence dans la façon dont vous vous présentez au monde et dans votre capacité à atteindre vos objectifs. »

Depuis plus de 15 ans, Likuid.com s’est engagée à fournir des solutions fiables, performantes et sécurisées tout en offrant un service clientèle exceptionnel, précise la société. « La qualité de ses services est au cœur de [son] offre et l’équipe est impatiente d’offrir une expérience d’hébergement encore plus satisfaisante à ses clients. »