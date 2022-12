Lévis hébergera le premier centre de traitement informatique au Canada à recevoir la distinction OCP Ready

Le campus Q01 de QScale, une entreprise qui développe des centres de traitement informatique éco responsables pour des applications telles que le calcul intensif et l’intelligence artificielle, a obtenu la distinction OCP Ready de la Fondation du Open Compute Project. Il s’agit de la première installation canadienne à recevoir cette distinction.

Le campus Q01, situé à Lévis, fournira des services d’hébergement pour des infrastructures capables de prendre en charge des calculs de haute performance (HPC), de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que de l’apprentissage machine.

Le campus Q01 de QScale est alimenté par 142 mégawatts d’énergie presque 100 % renouvelable, explique la société dans un communiqué. Il peut accueillir des baies informatiques refroidies par liquide qui ont une densité allant jusqu’à 200 kW, ainsi que des serveurs refroidis par air plus traditionnels dans le même environnement. Les solutions liquides peuvent inclure l’échangeur de chaleur de porte arrière (RDHx), le refroidissement direct par liquide (DLC) et le refroidissement immersif. Les planchers en béton de la toute nouvelle installation sont construits pour soutenir des charges très élevées, prêts pour recevoir le poids des superordinateurs de demain.

« Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance du Open Compute Project, car elle consolide notre mission de fournir des centres de traitement informatique à haut rendement énergétique et de haute qualité pour les domaines de HPC, d’IA et de l’apprentissage machine. Alors que la prochaine génération de calcul gravite spécifiquement autour de ces secteurs, il est important que les services d’hébergement soient accessibles, flexibles et pensés pour l’avenir. La reconnaissance OCP Ready démontre notre engagement à respecter ces normes et à fournir les meilleures solutions possibles à nos clients », déclare Martin Bouchard, président de QScale.

Le programme de reconnaissance des installations du Open Compute Project fournit des lignes directrices servant de référence pour un nombre croissant d’opérateurs et d’utilisateurs qui adoptent des systèmes d’infrastructure informatique basés sur l’architecture du Open Compute Project.

« QScale bâtit des centres de traitement informatique à la fine pointe de la technologie pour le HPC et l’IA intensive qui s’appuient sur les derniers concepts technologiques du Open Compute Project. L’installation se distingue par sa durabilité, son initiative d’approvisionnement en énergie propre et par son processus de réutilisation de la chaleur résiduelle », souligne Mark Dansie, responsable des installations OCP Ready du Open Compute Project.