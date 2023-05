Construction d’un nouveau centre de données durable Scalelogix à Montréal

Cologix, une entreprise américaine d’interconnexions neutres et de centres de données « hyperscale edge », annonce avoir débuté la construction de sa plus récente installation Scalelogix, le centre de données MTL8, à Montréal. Le site, d’une superficie prévue de 205 000 pieds carrés, bénéficiera d’une puissance de 21 mégawatts. Selon Cologix MTL8 sera l’un des centres de données les plus écologiques et les plus durables de la société à ce jour.

La construction de MTL8 est une expansion du centre de données existant de Cologix à Montréal. La fin des travaux est prévue pour le mi-2024. En tant qu’installation certifiée LEED Or par le U.S. Green Building Council, MTL8 consommera un minimum d’énergie, d’eau et de ressources naturelles pour réduire son impact global sur l’environnement, explique Cologix. Le système de refroidissement de l’installation est conçu pour offrir une efficacité énergétique maximale pour optimiser la fonctionnalité tout en réduisant l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’installation.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Cologix à Saint-Laurent. », a déclaré Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent. « En tant que territoire municipal durable qui a mis en place un plan d’urgence climatique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030, nous sommes sensibles au fait que cette installation de Cologix est le premier centre de données au Canada à recevoir la certification LEED Or ».

« Nous sommes ravis de lancer notre plus récent centre de données au Technoparc de Montréal », a pour sa part déclaré Daniel Laurin, vice-président exécutif, ingénierie et solution client chez Cologix. « Avec sa conception durable, sa connectivité inégalée et ses solides capacités d’interconnexion, MTL8 est une installation bien positionnée pour servir de plaque tournante essentielle pour les entreprises de la région et d’ailleurs. Nous sommes impatients de soutenir la croissance et le succès de nos clients avec cette nouvelle installation très prometteuse. »

MTL8 est l’une des trois nouvelles installations Scalelogix en développement par Cologix aux États-Unis et au Canada. Les deux autres sont situées à Ashburn, Virginie et Columbus, Ohio. Tous les trois seront certifiés SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2 et PCI DSS Validation. MTL8 offrira une connectivité avec plus de 100 fournisseurs de services et des connexions directes à faible latence vers les fournisseurs de services en nuage hyperscale, notamment Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect.