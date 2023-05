Le fournisseur de centres de données Leaseweb Canada ouvre officiellement ses portes

Le lancement officiel de la société d’hébergement et de services infonuagiques Leaseweb Canada avait lieu mercredi dernier lors d’un événement tenu à Montréal, faisant officiellement du pays la troisième région internationale en termes de revenus pour la société mère de l’organisation, Leaseweb Global, basée à Amsterdam.

Leaseweb a été créée il y a 25 ans par deux pilotes néerlandais – Con Zwinkels et Laurens Rosenthal – qui, selon la société, « ont compris l’importance de la fiabilité et des connexions mondiales. Ils ont traversé parcouru le monde, et transporté en toute sécurité des passagers, des membres d’équipage et des aéronefs ».

« Témoins de la croissance d’Internet dans le monde, nos fondateurs ont imaginé comment ils pourraient utiliser leurs compétences et leur expérience pour construire une Internet en tant que service, le rendant accessible et disponible pour tous. »

Depuis sa création, Leaseweb n’a cessé de s’étendre à travers le monde, et son entrée sur le marché canadien s’est produite en 2021 lorsqu’elle a acquis le fournisseur de centres de données iWeb, qui exploitait trois installations à Montréal alimentées à 99 % par de l’hydroélectricité renouvelable qui hébergeaient, selon un communiqué, « des milliers de serveurs pour des clients dans une large gamme de secteurs ».

Le PDG et co-fondateur Con Zwinkels a fait remarquer à l’époque que la société avait « suivi le développement d’iWeb avec un grand intérêt pendant plusieurs années, et en tant qu’entreprise avec un ADN similaire au nôtre, nous savons qu’ils apportent une large gamme de services complémentaires et compétences à notre présence au Canada. Ils vivent et respirent l’hébergement ».

Avant l’événement pour clients et partenaires de la semaine dernière, la transition d’iWeb vers Leaseweb Canada, a été officiellement annoncée en février. La société a également déclaré qu’elle déploierait de nouveaux produits, notamment Acronis Backup, Leaseweb Cloud Connect et Leaseweb VMware vSphere.

Roger Brulotte, PDG de des opérations canadiennes, a déclaré dans un communiqué que « aujourd’hui marque un nouveau chapitre passionnant pour notre équipe canadienne et nos clients, leur donnant accès à une plus grande empreinte réseau et à un portefeuille croissant de services dans le nuage public et privé ».

À la fin du mois dernier, Leaseweb a lancé son offre VMware vSphere et HCI (Hyperconverged Infrastructure) au Canada, qui, selon elle, aidera « les entreprises à migrer leurs applications critiques vers une plate-forme sécurisée et hautement redondante, avec des données résidant au Canada ».

Leaseweb VMware vSphere, a ajouté la société, permet aux organisations de déployer des environnements de virtualisation de toute taille dans une infrastructure dédiée, sans investissements à long terme.

« Alors que de plus en plus d’organisations adoptent une stratégie axée sur le nuage, notre mission est de faciliter la transition infonuagique, avec une plate-forme qui répondra à leurs besoins commerciaux et spécifiques à la charge de travail », a déclaré Roger Brulotte.

Dans une entrevue avec IT World Canada mardi dernier, il a parlé de l’importance de Montréal en tant que centre de données.

« Si vous regardez les cinq dernières années, Montréal a été surnommée la petite Ashburn (Ashburn, située en Virginie près de Washington, DC, est connue comme la capitale mondiale des centres de données). Si vous regardez les “hyperscalers”, la plupart d’entre eux sont maintenant à Montréal, ce qui nous a apporté beaucoup d’affaires potentielles. Il y a beaucoup d’employés hautement qualifiés, ce qui est bon pour notre organisation et c’est bon pour le marché.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.