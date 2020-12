Les ventes en ligne ont presque triplé en 2020

Marie Pâris - 15/12/2020

Utilisation accrue des moyens de paiement électroniques et de l’e-commerce, préférence pour la banque sans contact et en ligne et déclin dans l’utilisation de l’argent comptant et des chèques : les tendances observées dans la consommation et les dépenses par Paiements Canada en mai se poursuivent.

En mai dernier, les ventes en ligne ont en effet plus que doublé par rapport à l’année précédente, atteignant 3,9 milliards de dollars selon de nouvelles données publiées par Paiements Canada. Cela représente 10 % du marché au détail canadien, contre 4 % en 2019.

Le rapport indique en outre que 48 % des Canadiens utilisent aujourd’hui des plateformes d’e-commerce plus souvent qu’avant la pandémie, et qu’ils sont 44 % à être passés aux paiements numériques à long terme.

Soixante-et-un pour cent des Canadiens dépensent en moyenne moins qu’avant la COVID-19, en gardant une préférence pour les méthodes de paiement sans contact. Ils sont 47 % à utiliser plus souvent leurs cartes bancaires qu’avant la pandémie, contre 53 % en avril dernier. Près de 36 % des Canadiens indiquent aussi éviter les commerces qui n’acceptent pas les méthodes de paiement sans contact, et 64 % utilisent moins souvent les guichets automatiques.

Les consommateurs canadiens avaient déjà de plus en plus recours au paiement numérique pour les achats et les transferts d’argent avant mars dernier. Le rapport 2020 Canadian Payments: Methods and Trends montrait en effet une augmentation des paiements électroniques, qui représentaient 77 % des transactions faites en 2019. La COVID-19 a donc eu un effet accélérateur sur ces tendances.

