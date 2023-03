Les nouveaux ordinateurs de bureau Z by HP offrent des performances extrêmes 

HP Inc. a récemment annoncé sa nouvelle gamme de postes de travail haute performance Z by HP, une gamme d’ordinateurs conçus pour repousser les limites de ce qui est possible dans des flux de travail complexes et riches en données. Le contrôleur de système à distance HP Anyware, un appareil qui donne aux services informatiques les capacités de gestion nécessaires pour prendre en charge les appareils haute performance de n’importe où, a également été annoncé.

Disponibles en quatre modèles, les nouveaux ordinateurs de bureau Z par HP Z4, Z6, Z8 et Z8 Fury sont propulsés par Intel pour fournir l’équilibre évolutif de calcul CPU et GPU nécessaire pour alimenter de nouveaux niveaux de vitesse, de précision et de créativité, explique HP dans un communiqué de presse.

« Z by HP veut offrir la meilleure expérience informatique possible pour alimenter de nouveaux niveaux de vitesse, de précision et de créativité », a déclaré Jim Nottingham, vice-président et directeur général de Z by HP. « L’ingénierie de conception de HP, ainsi que la puissance d’Intel et de NVIDIA, fournissent les performances, l’évolutivité et la sécurité dont nos clients ont besoin pour répondre à leurs besoins en constante évolution. »

« Intel et Z de HP représentent l’avenir de l’informatique de station de travail haute performance », a ajouté Roger Chandler, vice-président et directeur général d’Intel. « Avec Intel Xeon W, les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances révolutionnaires, à des fonctionnalités de sécurité avancées et à l’évolutivité dont ils ont besoin pour s’attaquer aux charges de travail les plus exigeantes. »

Ces postes de travail Z incluent jusqu’à 56 cœurs de processeur et quatre GPU haut de gamme dans le Z8 Fury G5 et une variété de configurations pour répondre à tous les défis de flux de travail.

Le Z8 Fury G5 offre jusqu’à 56 cœurs dans un seul processeur et quatre GPU haut de gamme double large avec 2 To de mémoire DDR5 grâce à la technologie transformatrice à socket unique.

Le HP Z4 G5 dispose d’un processeur à 24 cœurs, de deux GPU haut de gamme, jusqu’à 512 Go de RAM.

Le HP Z6 G5 accélère les flux de travail intensifs en graphiques avec plusieurs GPU basés sur les possibilités d’expansion PCIe accrues de la dernière architecture de processeur Intel Xeon W-3400. Il dispose de jusqu’à 36 cœurs de traitement, trois cartes graphiques haut de gamme et 1 To de mémoire DDR5.

Le HP Z8 G5 est conçu pour les utilisateurs qui exigent le plus de calcul de traitement pour les flux de travail gourmands en processeur afin d’accélérer le rendu avec le lancer de rayons en temps réel, la visualisation des données et la formation sur les modèles. Avec un poste de travail à double douille, conçu pour utiliser les processeurs Intel Xeon de 4e génération, il fournit jusqu’à 64 cœurs de système en plus de prendre en charge 2x cartes graphiques haut de gamme avec 1 To de mémoire DDR5.

Quant au contrôleur de système distant HP Anyware, il offre aux administrateurs informatiques un tableau de bord unique avec la possibilité de lancer une session de machine virtuelle (KVM) basée sur le noyau et d’effectuer des tâches de gestion hors bande telles que l’accès pré-amorçage, les mises à jour du BIOS et la ré-imagerie de n’importe où.

Les administrateurs informatiques peuvent l’utiliser pour gérer une flotte d’appareils, accéder à des informations système sécurisées, recevoir des rapports et développer des informations, afin d’optimiser leur infrastructure pour résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.

Les HP Z4, Z6, Z8, Z8 Fury G5 sont déjà disponibles en précommande sur HP.com/Z.

Le contrôleur du système à distance HP Anyware devrait être disponible ce printemps. Les prix seront disponibles plus près de la date de disponibilité des produits.