HP lance le PC compact Z2 G9 SFF pour les professionnels

Tom Li - 25/01/2022

Les ordinateurs de bureau à faible encombrement Z2 G9 ont été conçus par HP pour les professionnels qui travaillent dans des espaces restreints.

HP propose d’autres ordinateurs de bureau compacts, comme le Z2 G9 Mini annoncé plus tôt en janvier, mais le Z2 G9 SFF est livré avec des cartes graphiques professionnelles.

Les cartes pleine longueur ont habituellement un meilleur refroidissement et des performances plus rapides que les variantes d’ordinateurs portables, qui sont souvent aussi utilisées dans les PC compacts et les ordinateurs de bureau à faible encombrement pour réduire leur taille.

HP affirme que le Z2 G9 SFF a subi 360 000 heures de tests et qu’il est certifié pour l’utilisation des applications professionnelles. Il utilise les processeurs Core i3 à i9 de 12e génération d’Intel, incluant les versions vPro et K-series qui permettent le surcadençage.

Le processeur peut être jumelé avec jusqu’à 128 Go de code correction d’erreur (CCE) ou de mémoire non CEE, ainsi qu’avec jusqu’à 36 To de mémoire non volatile avec soutien RAID.

Lire aussi :

Apple lance des ordinateurs avec son propre processeur

Les ordinateurs désuets coûtent cher aux PME canadiennes, selon une étude

Ventes d’ordinateurs et de téléphones : question de rythme de remplacement

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: cartes graphiques