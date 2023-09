Les grandes pointures du Wi-Fi se réuniront à Toronto au Wi-Fi World Congress

Aujourd’hui, pratiquement tout le monde a besoin d’une connectivité sans fil, qu’elle soit cellulaire ou Wi-Fi ; ce lien avec le monde extérieur est crucial à la fois pour le travail et les loisirs. Mais, comme pour toute technologie, il faut beaucoup de travail et de coopération pour qu’une industrie fonctionne de manière harmonieuse afin que les utilisateurs puissent en profiter.

Il y a plusieurs années, Claus Hetting, qui a débuté sa carrière chez Nokia Networks avant de s’impliquer dans le conseil et l’organisation d’événements Wi-Fi, s’est rendu compte qu’il n’existait pas d’endroit unique où les personnes intéressées par le Wi-Fi pouvaient se rassembler. Il a donc créé Wi-Fi NOW, une organisation privée qui travaille avec tous les acteurs du secteur pour, comme le dit son énoncé de mission, « rendre un Wi-Fi de haute qualité et haute performance disponible partout et pour tous ».

« Nous travaillons avec des particuliers, des opérateurs, des prestataires de services, des fournisseurs de technologies et des régulateurs – en bref : toute organisation qui partage cette mission et cet objectif importants avec nous. »

L’événement phare de l’organisme est le Wi-Fi World Congress, qui se tient chaque année dans trois endroits à travers le monde, un en Amérique, un en Europe et un en Asie-Pacifique.

« C’est quelque chose que j’ai commencé il y a environ huit ans, parce que je sentais qu’il n’existait pas vraiment de communauté commerciale/technologique appropriée pour rassembler l’ensemble de l’industrie », a déclaré Claus Hetting dans une interview. « La Wi-Fi Alliance tient ses réunions, il s’agit principalement de certification et de choses comme ça. Et il existe d’autres organisations qui s’en occupent de manière fragmentaire, mais il n’existait pas un seul endroit où tous ceux qui s’intéressent à la technologie commerciale du Wi-Fi pourraient se réunir. »

Et il se passe beaucoup de choses dans le monde du sans fil, a-t-il noté. Il y a trois ans, les États-Unis ont libéré la bande de spectre de 6 GHz pour le Wi-Fi, plus que doublant la bande passante disponible, et en 2021, le Canada a emboîté le pas, assouplissant les règles en permettant à la bande de fonctionner à l’extérieur à une puissance normale, plutôt qu’à une faible puissance uniquement, comme aux États-Unis.

Cela a, à son tour, conduit à l’extension de la nouvelle norme Wi-Fi 6 (qui gère mieux les zones à forte densité d’utilisateurs en concurrence pour la bande passante que le Wi-Fi 5 plus courant) pour prendre en charge la bande 6 GHz dans une nouvelle version : Wi-Fi 6E. Et le Wi-Fi 7 est en préparation, promettant des connexions encore plus rapides et plus cohérentes.

Avec ces développements et d’autres encore, le monde du Wi-Fi aura beaucoup de choses à dire la semaine prochaine, lorsque le Wi-Fi World Congress and Expo aura lieu au Canada. Qualcomm se vante de vitesses de l’ordre du gigabit avec le Wi-Fi 7 et la technologie de maillage. L’entreprise canadienne Cognitive Systems est un chef de file dans l’utilisation du Wi-Fi pour la surveillance et la détection de mouvements. Intel présentera l’avenir de la connectivité dans les PC, et Silicon Labs a pour objectif de faire fonctionner les appareils ensemble.

Se déroulant du 18 au 20 septembre à l’hôtel Omni King Edward au centre-ville de Toronto, l’événement comprend une journée de programmes de formation, suivie de deux jours de sessions sur toutes les facettes du Wi-Fi, des normes et nouvelles technologies à la conception de réseaux et d’appareils, ainsi qu’une exposition présentant tout ce qui concerne le Wi-Fi.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.