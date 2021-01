Les 10 meilleures entreprises techno où travailler en 2021

Marie Pâris - 14/01/2021

Glassdoor vient de publier son classement annuel des Meilleures entreprises où travailler au Canada, d’après leurs employés. Parmi elles, voici les entreprises du secteur de la technologie qui se sont fait une place dans la liste :

1. Google

C’est le mieux placé des nouveaux-venus au classement, notamment grâce à son environnement collaboratif, sa technologie et ses salaires avantageux. Environ 90 % des employés ayant noté Google, qui affiche un score de 4,5 sur 5 sur Glassdoor, recommanderaient leur entreprise à un ami, et 94 % d’entre eux sont satisfaits du directeur, Sundar Pichai.

2. Microsoft

Après avoir occupé la première place pendant deux ans, l’entreprise glisse au 2e rang avec un score Glassdoor de 4,4. Quatre-vingt-dix pour cent des employés recommanderaient Microsoft pour sa gestion très flexible et sa culture du travail axée sur le soutien. Le directeur, Satya Nadela, récolte 98 % de votes positifs.

3. Apple

Quatrième meilleure entreprise où travailler au pays, tous secteurs confondus (elle était à la 23e place l’année dernière), Apple est dans le palmarès Glassdoor depuis six ans. Quatre-vingt-cinq pour cent de ses employés la recommanderaient à un ami, et 94% saluent le directeur Tim Cook. Sa note Glassdoor : 4,4, pour les avantages sociaux et les bons salaires.

4. Sage

La plupart des employés qualifient leur emploi d’épanouissant et leur environnement de travail de flexible et collaboratif. Sage s’est également fait une place parmi les Comparably’s Best Companies for Women 2020. Quatre-vingt-six pour cent des employés recommandent l’entreprise, et 95 % sont satisfaits de Steve Hare à la direction.

5. SAP

Parmi les 95 % d’employés qui recommanderaient SAP à un ami, la plupart la décrivent comme une bonne entreprise sur plusieurs aspects : les gens, la culture, le produit, le portfolio, l’attention aux personnes… Christian Klein, le directeur de cette entreprise qui compte des bureaux dans 130 pays, est approuvé par 97 % de ses employés.

6. Salesforce

Décrite comme une entreprise inclusive, sympathique et collaborative, la compagnie basée à San Francisco est recommandée par 90 % de gens qui y travaillent – Salesforce est cependant descendue de huit rangs depuis l’année dernière, avec une note de 4,3. Quate-vingt-dix-sept pour cent de ses employés s’entendent bien avec le directeur, Marc Benioff.

7. Ericsson

Quatre-vingt-trois pour cent des employés recommandent l’entreprise, et son directeur Börje Ekholm est apprécié par 94 % des répondants. Ericsson, qui a l’un des plus gros portfolios de propriétés intellectuelles de l’industrie (plus de 54 000 brevets), est saluée pour son bel environnement de travail, ses avantages sociaux et ses possibilités d’avancement de carrière.

8. Accenture

La multinationale américano-irlandaise est recommandée par 78 % des employés, tandis que 87 % d’entre eux saluent son directeur Jeffrey Russel. Accenture gagne sept places par rapport à l’année dernière, et a également été nommée parmi les Greater Toronto’s (GTA) Top Employers in 2021.

9. Infosys

Soixante-dix-huit pour cent des votants recommanderaient l’entreprise un ami, et le directeur Salil S. Parekh récolte 89 % d’approbations. La corporation indienne, qui accompagne des clients de 46 pays différents à travers leur transformation digitale, est saluée pour son très bon environnement de travail, ses règles bien établies et sa transparence.

10. Intuit

Les employés parlent d’Intuit comme d’une entreprise avec une solide éthique de travail et un grand respect pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Quatre-vingt-sept pour cent d’entre eux recommanderaient l’entreprise à un ami, et 92 % sont satisfaits de Sasan Goodarzi, le directeur de cette compagnie américaine de logiciels.

À lire sur IT World Canada, une publication soeur de Direction informatique: Canada’s top 10 tech companies to work for in 2021

Tags: Accenture