Le groupe Volkswagen choisit le Canada comme emplacement pour sa première usine à l’étranger de son entreprise de batteries 

Le groupe Volkswagen et PowerCo, son entreprise de batteries, ont choisi le Canada pour leur première usine de cellules de batterie à l’étranger.

Située à St. Thomas, en Ontario, l’usine produira des cellules de batterie à partir de 2027, a déclaré le groupe Volkswagen.

La société a lancé PowerCo l’été dernier. Désormais, PowerCo sera en charge de l’activité mondiale des batteries. Le groupe Volkswagen a déclaré dans un communiqué de presse que le Canada offre des conditions idéales, avec un approvisionnement local en matières premières et un large accès à une électricité propre.

L’usine au Canada est l’une des six que le groupe Volkswagen envisage de construire. Tout cela fait partie d’un plan mondial plus large visant à réduire de moitié les coûts des batteries. La société a ajouté que cette décision faisait « partie d’un plan plus vaste sur lequel Volkswagen et PowerCo se sont mis d’accord avec le gouvernement du Premier ministre canadien Justin Trudeau en août de l’année dernière ».

Les autres usines seront situées en Europe et la construction a déjà commencé à Salzgitter, en Allemagne, et à Valence, en Espagne. L’emplacement canadien est la troisième usine et la première en Amérique du Nord.

La société qualifie ce récent déménagement en Amérique du Nord de preuve de sa « stratégie de croissance ambitieuse » sur le continent.

« Notre stratégie nord-américaine est une priorité clé de notre plan en 10 points que nous avons présenté l’année dernière. Avec les décisions concernant la production de cellules au Canada et un site Scout en Caroline du Sud, nous accélérons l’exécution de notre stratégie nord-américaine », a déclaré Oliver Blume, président-directeur général du groupe Volkswagen.

Plus de détails sur la l’usine de St. Thomas seront révélés dans un proche avenir, selon la société.

François-Philippe Champagne, ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a qualifié cette annonce de « véritable témoignage » de la main-d’œuvre qualifiée du Canada et de l’écosystème croissant des batteries.

« La décision de VW d’établir sa première giga-usine à l’étranger au Canada témoigne de la compétitivité de notre pays lorsqu’il s’agit d’attirer des investissements majeurs. C’est aussi un vote de confiance envers le Canada en tant que fournisseur vert de choix dans le monde. Avec Volkswagen et PowerCo, notre gouvernement a hâte de travailler ensemble pour une économie plus propre, plus durable et plus résiliente », a-t-il ajouté.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.