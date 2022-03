Projets d’usines de matériaux de batteries au parc industriel et portuaire de Bécancour

Dominique Lemoine - 07/03/2022

Un projet d’implantation d’une usine de fabrication de matériaux actifs pour cathode et de recyclage de batteries est mené par BASF. Un autre est mené par une coentreprise formée par General Motors et Posco Chemical.

Selon le cabinet du ministre de l’Économie du Québec, ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie québécoise de développement de la filière batterie.

Un accord entre la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et l’entreprise allemande de produits chimiques BASF vise l’acquisition d’un terrain pour l’implantation d’une usine de fabrication de matériaux actifs pour cathode et de recyclage de batteries.

De son côté, la coentreprise formée par General Motors et Posco Chemical a aussi décidé d’implanter à Bécancour une usine de production de matériaux de cathode.

« Ceux-ci sont utilisés dans les batteries lithium-ion destinées au marché des véhicules électriques. Ces nouvelles installations contribueront à la transition nord-américaine vers la mobilité électrique. Elles contribueront à positionner le Québec comme lieu stratégique pour la filière batterie », affirme le cabinet.

Tags: BASF