Preneur coréen pour la méthode de recyclage de batteries de Recyclage Lithion

Dominique Lemoine - 25/01/2022

Une licence d’exploitation de la technologie de l’entreprise montréalaise Recyclage Lithion pour le recyclage de batteries au lithium-ion a été octroyée à l’entreprise sud-coréenne IS Dongseo.

Les batteries au lithium-ion sont utilisées dans les véhicules électriques et les appareils portables.

Selon Recyclage Lithion, sa technologie de recyclage de batteries sera ainsi d’abord utilisée dans une installation en Corée du Sud, qui n’est pas encore construite et qui « sera capable de traiter environ 7500 tonnes de batteries en fin de vie par an, soit l’équivalent d’environ 20 000 batteries de voitures électriques par an ».

Recyclage Lithion affirme prévoir conclure d’autres ententes du même type dans les années à venir.

Plus de détails à venir…

