Lancement d’une nouvelle plateforme de prêt hypothécaires en ligne

PADS Financial, une jeune entreprise montréalaise du secteur des technologies financières, vient de lancer PADS, une plateforme en ligne pour l’origination et la gestion de prêts hypothécaires de premier et de second rang. La société a levé 3 millions de dollars a été levé auprès des leaders du marché immobilier québécois, résultat de leur solide confiance en cette entreprise d’ici.

Comme l’explique la société, PADS Financial modernise le processus traditionnel de demande de prêt en proposant une solution entièrement en ligne. En utilisant le portail en ligne PADS, les utilisateurs peuvent faire une demande de prêt sur valeur domiciliaire, suivre le statut de leur demande, obtenir une approbation, gérer leurs fonds et accéder à d’autres fonctionnalités essentielles. En outre, les modèles de souscription innovants de PADS lui permettent d’approuver des individus insuffisamment desservis par le système bancaire actuel.

« Très tôt, nous avons identifié un manque dans le secteur du prêt et vu une opportunité de proposer des solutions pour aider les nouveaux immigrants et les propriétaires canadiens à mobiliser leur valeur domiciliaire pour obtenir des prêts et établir ou rétablir leur crédit », déclare Stephane Perez, co-fondateur de PADS. « Ces personnes n’étaient pas suffisamment prises en compte, et la situation est devenue encore plus pressante avec la montée rapide des taux d’intérêt. »

PADS ne dessert pas que les emprunteurs. Les prêteurs privés indépendants, les agents immobiliers et les courtiers hypothécaires peuvent également en bénéficier. Le portail de courtier PADS permet aux courtiers de gérer plusieurs demandes de clients, d’initier des soumissions, et de collaborer avec les clients. Il optimise les opérations, garantissant que les courtiers restent informés sur le statut de chaque demande.

PADS représente également une opportunité pour les investisseurs. La plateforme permet à des investisseurs canadiens accrédités d’accéder à des prêts immobiliers à faible risque et à haut rendement. Elle favorise la croissance financière tant pour les investisseurs que pour les emprunteurs Canadiens.