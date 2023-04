Croesus lance une nouvelle plateforme API pour l’émergence d’un écosystème de gestion de patrimoine

Croesus, une société de Montréal qui fournit des solutions de gestion de patrimoine comprenant des plateformes de gestion de portefeuilles, des outils de rééquilibrage de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d’application, annonce la disponibilité d’une nouvelle plateforme API.

Cette plateforme permettra aux institutions financières et aux entreprises du domaine de la technologie financière d’utiliser divers API afin d’accéder aux données de Croesus Conseiller et de les utiliser dans leurs systèmes bancaires ou leurs applications de gestion de patrimoine.

Comme l’explique la société, cette innovation vient souligner l’engagement de Croesus à promouvoir les systèmes bancaires ouverts et les systèmes de gestion de patrimoine ouverts.

La plateforme d’API de Croesus est soutenue par un processus simple d’intégration des clients et comprend un portail dédié, une bibliothèque croissante d’API ainsi que de la documentation « claire et complète ». Croesus affirme que ses API suivent les meilleures pratiques de l’industrie quant à la gestion des données et des transferts ainsi qu’en matière de sécurité, de soutien et de documentation.

« Il y a plus d’un an, nous avons mis sur pied une équipe dédiée à la vision, au développement et à l’évolution des API » explique Annie Sinigagliese, Vice-présidente et Cheffe de produit chez Croesus. « Aujourd’hui, nous sommes fiers de lancer cette nouvelle plateforme d’API. Comme leader dans l’industrie des solutions en gestion de patrimoine, nous cherchons, par le biais de notre plateforme d’API, à accélérer le processus d’intégration et les mises en marché de nouvelles applications et fonctionnalités utilisant les données de Croesus Conseiller. »