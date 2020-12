Expertus Technologies rachetée par IBM

Marie Pâris - 17/12/2020

IBM vient d’annoncer l’acquisition de l’entreprise montréalaise de solutions infonuagiques pour le secteur des services financiers Expertus Technologies. IBM renforce ainsi son portefeuille en tant que fournisseur de solutions de paiement numérique de bout en bout et fait progresser sa stratégie de nuage hybride et d’intelligence artificielle (IA).

Plus de 1 000 organisations, banques, coopératives de crédit, agences de régulation et entreprises traitent en moyenne plus de 50 milliards de dollars par jour sur la plateforme de paiement d’Expertus.

La société montréalaise est également l’un des plus grands bureaux de services nord-américains de la Society for Worldwide Interbank Financial Transactions, le réseau utilisé par les banques et autres institutions financières pour gérer les transferts d’argent et les transactions de trésorerie.

Les solutions de paiement et de gestion de trésorerie d’Expertus modernisent les opérations de paiement telles que le traitement des paiements transfrontaliers en temps réel. Les paiements dans le nuage offrent la flexibilité nécessaire aux institutions financières pour développer et offrir de nouveaux services aux consommateurs, tout en répondant à des exigences réglementaires strictes en matière de transmission de données financières et de détection des fraudes.

Avec Expertus, IBM peut fournir aux institutions financières toute la gamme des flux de travaux intelligents, des processus commerciaux de bout en bout intégrés à l’IA, aux données et aux analyses, en transformant les paiements et la gestion de trésorerie sur le nuage avec des données en temps réel, des interfaces faciles à utiliser et une tarification améliorée en réduisant le coût par transaction. En outre, il complète l’expertise sectorielle, la sécurité et la résilience disponibles via IBM Cloud for Financial Services.

