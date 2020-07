IBM et Celero veulent transformer les coopératives de crédit

Marie Pâris - 22/07/2020

En préparation à l’environnement post-COVID, IBM Canada a annoncé mardi avoir signé un accord de plusieurs millions de dollars sur sept ans avec Celero pour transformer les services offerts aux coopératives de crédit.

L’entente permettra notamment de moderniser et de transformer le réseau du centre informatique de Celero, intégrateur de solutions pour les coopératives de crédit canadiennes, en transférant ses services d’infrastructure dans un environnement de nuage hybride.

Le partenariat inclut des services infonuagiques sécurisés, des tests de résilience, la gestion des menaces, la prise en charge de la reprise après sinistre et l’automatisation des processus.

Celero fera ainsi progresser les technologies bancaires numériques et la sécurité et les solutions de paiement pour que leurs systèmes soient à l’épreuve du temps dans une économie post-pandémique.

L’entreprise étendra ses capacités en standardisant l’architecture des données et des systèmes, en rationalisant les procédures et en préservant la stabilité.

« Grâce aux possibilités de transformation qu’offre le transfert vers une plateforme IBM Cloud hybride, Celero et ses clients deviendront plus agiles, plus résilients et plus avant-gardistes, ce qui se traduira par une expérience supérieure pour les membres des coopératives de crédit », explique Tom Papagiannopoulos, vice-président principal chez Celero.

L’entreprise offre ses services à environ 110 coopératives de crédit et institutions financières au Canada. L’entente soutiendra leur vision pour l’accès rapide au marché et l’adoption du nuage, dans le monde hyperconnecté à disponibilité permanente qui est celui des services financiers.

Tags: Canada