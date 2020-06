La vitesse de téléchargement avec la 4G en hausse de 70 % au Canada

Marie Pâris - 10/06/2020

La vitesse de téléchargement mobile au Canada a augmenté de 40 % en moyenne et de 70,7 % sur les plus gros réseaux du pays, selon un nouveau rapport d’Opensignal.

Les vitesses moyennes sont en effet passées de 42.5 mégabits par seconde (Mbps) en 2019 à 59.6 Mbps en 2020.

Cette hausse a hissé le Canada à la première place des pays du G7 et dans le top 5 mondial, qui compte notamment des pays où la 5G a déjà été lancée.

En zones rurales, Opensignal a enregistré une hausse significative de 33,8 % à 71,4 % des vitesses de téléchargement mobile.

Telus se place en tête du classement avec 48.1 Mbps, suivi de Bell à 43.6 Mbps et de Rogers à 34.4 Mbps.

Même Rogers, le plus lent des « Big Three », fournit des services plus rapides en zones rurales que les vitesses moyennes de certains pays d’Europe, comme l’Allemagne, où la vitesse avoisine les 28.7 Mbps.

Du côté des centres urbains, Telus est également en tête avec une vitesse moyenne de 99.9 Mbps, suivi de Bell avec 94.0 Mbps, tandis que Rogers est loin derrière avec seulement 63.1 Mbps.

Selon Ian Fogg, vice-président analyste d’Opensignal, cette hausse s’explique en partie par l’amélioration des infrastructures technologiques, mais aussi par le fait que les fournisseurs se préparent pour l’arrivée de la 5G en mettant à niveau les équipements de base de leur réseau.

