La Ligue nationale de hockey fait équipe avec AWS

Marie Pâris - 16/02/2021

Amazon Web Services (AWS) a conclu un accord avec la Ligue nationale de hockey (LNH) pour devenir son fournisseur officiel d’infrastructure infonuagique, d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.

La LNH pourra automatiser le traitement vidéo et la diffusion de contenu dans le nuage ainsi qu’exploiter son système de suivi des joueurs et de la rondelle, qui fonctionne sur l’infrastructure infonuagique AWS. Cela lui permettra de mieux capturer les détails du jeu.

La LNH va également créer une plateforme vidéo d’entreprise sur AWS pour regrouper les vidéos, les données et les applications dans un répertoire central, ce qui facilitera la recherche et la récupération des séquences vidéo d’archives, donnera aux diffuseurs un accès instantané au contenu de la LNH, et rendra possible la création et la diffusion de nouvelles analyses, de prédictions et d’extraits vidéo des parties.

La LNH travaillera avec le laboratoire Amazon Machine Learning Solutions Lab pour exploiter la gamme de services d’apprentissage automatique d’AWS pour les vidéos des parties et ses données officielles, notamment les données du nouveau système de suivi des joueurs et de la rondelle et les statistiques en temps réel du système d’information et de suivi du hockey. Cela lui permettra d’analyser les parties et de partager ces informations ainsi que des métriques avancées.

Par ailleurs, la LNH a l’intention d’utiliser AWS Elemental Media Services pour développer un système de diffusion de contenu vidéo HD et 4K basé sur le nuage, qui fournira des informations détaillées concernant le jeu aux autorités, aux entraîneurs, aux joueurs et aux fans. Alimenté par AWS, le système codera, traitera, stockera et transmettra des séquences de jeu à partir d’une multitude de nouveaux angles de caméra et fournira ainsi des flux vidéo continus qui capturent les jeux et les événements en dehors du champ de vision des caméras de diffusion traditionnelles.

De plus, en utilisant les services d’analyse d’AWS, notamment Amazon Kinesis et les services d’apprentissage automatique tels qu’Amazon Sage Maker, la LNH pourra contrôler en temps réel ses flux destinés aux partenaires de diffusion. Cette capacité permettra de créer un système de surveillance intelligent qui détecte et corrige automatiquement les problèmes potentiels de diffusion, offrant une expérience de jeu identique sur toutes les plateformes de visualisation.

Tags: Amazon