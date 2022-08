La CDPQ investit 75 M$ US dans l’américaine CleverTap

CleverTap, une entreprise de Mountain View en Californie qui propose des logiciels-services (SaaS) pour l’engagement et la fidélisation de la clientèle a signé des ententes d’une valeur de 105 M$ US dans le cadre d’une ronde de financement de série D menée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui s’est engagée à investir 75 M$ US.

Le Fonds technologique d’IIFL AMC ainsi que Tiger Global et Sequoia India, deux investisseurs existants, participent également à cette ronde de financement. Ces fonds appuieront CleverTap dans son expansion internationale et favoriseront le développement de ses solutions et technologies.

CleverTap, une entreprise fondée à Mumbai en 2013 et basée à Mountain View, en Californie, propose un logiciel-service qui met à profit l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour favoriser l’engagement et la fidélisation de la clientèle.

Elle offre une gamme complète de solutions axées sur l’utilisateur qui permettent aux entreprises de nouer des liens précieux à long terme avec leur clientèle. La solution par abonnement de CleverTap a été adoptée par une clientèle fidèle représentant 1 200 marques dans 100 pays, qui l’ont intégrée à 10 000 applications de diverses industries, notamment dans les domaines de la technologie financière, du commerce électronique ainsi que des plateformes par abonnement, à la demande et de diffusion en continu, indique la CDPQ dans un communiqué.

« Notre vision consiste à repenser la façon dont les entreprises communiquent avec leur clientèle en mettant de l’avant des solutions technologiques au profit du marketing. L’arrivée d’investisseurs de long terme tels que la CDPQ et le Fonds technologique d’IIFL AMC, aux côtés des investisseurs existants Sequoia India, Accel, Tiger Global et Recruit Holdings, est une belle reconnaissance du succès de l’entreprise que nous avons bâtie, de l’innovation que nous proposons au marché et du potentiel de croissance de CleverTap », a déclaré Sunil Thomas, cofondateur et président-directeur du conseil d’administration de CleverTap.

« Ces fonds supplémentaires aideront à faire avancer nos plans visant à accroître notre présence dans des régions clés et à étoffer nos équipes. […] Grâce au soutien de nouveaux investisseurs institutionnels, nous avons tous les outils nécessaires pour accélérer notre croissance tout en consolidant notre position de leader mondial en fidélisation », poursuit-il.