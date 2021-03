Kids Code Jeunesse amène l’IA et la programmation à l’école

Marie Pâris - 16/03/2021

Kids Code Jeunesse, qui a pour mission de donner à chaque enfant l’accès à une éducation aux compétences numériques, lance à l’école secondaire Daniel-Johnson, à Montréal le tout premier atelier Coder en classe. Ce programme présente aux élèves de quatrième et cinquième secondaires les perspectives de carrière dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la programmation.

Cette initiative de Kids Code Jeunesse, en collaboration avec Amazon Canada, a pour objectif de sensibiliser les jeunes filles et les élèves issus des minorités au domaine de l’IA et de la programmation, ainsi qu’à leur présenter les perspectives d’avenir et les formations disponibles dans ce domaine.

En effet, si depuis juin 2015 les possibilités d’emploi en IA et en programmation ont augmenté de plus de 500 %, seulement 14 % des chercheurs en IA au Canada sont des femmes, selon le Rapport mondial 2019 sur les talents en IA. Autre chiffre parlant : les femmes ne représentent que 32 % des employés de Google dans le monde.

Cette initiative est rendue possible grâce au financement d’Amazon Future Engineer, un nouveau programme conçu pour inspirer les enfants et les jeunes adultes provenant de communautés sous-représentées et insuffisamment desservies, leur enseigner l’informatique et les préparer à faire carrière dans ce domaine.

Établi à Montréal, Kids Code Jeunesse est un organisme à but non lucratif. Près de 325 000 enfants ont participé aux ateliers depuis la naissance de l’organisme en 2013, apprenant ainsi à créer des sites internet, des applications, des animations ou encore des objets connectés.

