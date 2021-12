Intrusion dans le réseau du Bureau du secrétaire du gouverneur général

Dominique Lemoine - 02/12/2021

Le réseau interne du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) du Canada a été accédé sans autorisation.

Le Bureau de la gouverneure générale affirme que le BSGG « a été informé d’un accès non autorisé à son réseau interne », qu’il a « immédiatement pris des mesures pour renforcer son réseau » et qu’il « collabore avec le Centre canadien pour la cybersécurité dans le cadre de l’enquête ». Une enquête pour déterminer la nature et la portée de l’intrusion est en cours.

« Le BSGG poursuit son travail avec les experts et prendra d’autres mesures pour renforcer son réseau au besoin. Il a également communiqué avec le Commissariat à la protection de la vie privée à la suite de l’incident. Veiller à la protection des renseignements personnels des employés du BSGG et de toutes les personnes qui ont des relations avec le BSGG est une priorité pour le Bureau », soutient le Bureau de la gouverneure générale du Canada.

Le rôle du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) est notamment de fournir au gouverneur général « l’appui nécessaire pour qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités constitutionnelles, cérémoniales et d’État ».

