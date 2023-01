Innovobot Labs contribue à deux produits lancés au CES 2023

Alors que le Consumer Electronics Show (CES) bat son plein à Las Vegas, Innovobot Labs, le laboratoire de recherche et développement d’Innovobot, annonce sa contribution à la conception et au design de deux produits qui y sont présentés.

Innovobot est une plateforme montréalaise d’innovation et d’investissement ayant pour objectif d’encourager l’innovation qui s’attaque aux grands défis sociaux, industriels et environnementaux. Innovobot Labs est la branche de recherche et développement de l’organisme.

En collaboration avec TDK, Microchip Technology et BOE Varitonix, Innovobot Labs a ainsi participé au développement d’une nouvelle génération d’affichage haptique pour automobile. Il s’agit d’un projet qui répond à un besoin de technologie haptique plus rentable dans l’industrie automobile.

En effet, les grands écrans de tableau de bord n’offrent pas un bon retour tactile et sont difficiles à utiliser, indique la société. En équipant les écrans des véhicules d’une technologie haptique améliorée, les concepteurs peuvent ajouter de la « sensation et de la texture » aux boutons, ainsi que des curseurs aux éléments des écrans tactiles.

« Cette collaboration est une illustration parfaite de notre modèle d’innovation ouverte, où des entreprises d’horizons divers se réunissent pour faire avancer l’expérience humaine. Nous sommes très heureux de travailler en étroite collaboration avec TDK, Microchip et BOE Varitronix. C’est un sentiment formidable de savoir qu’ensemble, nous avons un impact si positif sur l’industrie automobile », affirme Guy Lafond, directeur commercial chez Innovobot.

L’autre projet sur lequel Innovobot Labs a collaboré avec Peratech se nomme FusionPad. Il s’agit d’un pavé tactile haptique à force optimisée.

L’objectif du FusionPad est d’améliorer l’expérience de l’utilisateur d’un ordinateur portable. Au lieu d’un seul clic, il offre une large gamme d’interactions avec l’utilisateur tel que des clics multiples pour élargir les fonctionnalités et un retour haptique rapide et précis pour optimiser le contrôle. Il élimine également les fausses manœuvres lors de la saisie.

« Cette collaboration illustre notre modèle d’innovation, où Peratech et Innovobot Labs ont uni leurs forces pour créer un produit supérieur qui intègre le meilleur des effets haptiques et de la détection de force », indique Mario Venditti, PDG d’Innovobot.