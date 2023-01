Le premier véhicule électrique canadien, le projet Arrow, fait ses débuts au CES

La semaine dernière au CES, l’Automotive Parts Manufacturers’ Association (APMA) a dévoilé un prototype fonctionnel du projet Arrow, le premier véhicule zéro émission branché au Canada.

«Le dévoilement du projet Arrow, le premier véhicule concept entièrement canadien, est une étape historique qui met en valeur le meilleur des secteurs de l’automobile et de la technologie de l’Ontario », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce . « Notre gouvernement est fier d’appuyer ce projet novateur et la collaboration continue entre les partenaires de l’industrie. »

Développé au Centre d’excellence automobile d’Oshawa , le projet Arrow est « le plus grand projet de collaboration industrielle de l’histoire de l’automobile canadienne », avec 58 entreprises canadiennes contribuant à fournir des pièces et des composants pour le développement du véhicule concept.

Au cours des trois dernières années, le projet a également reçu plus de 8 millions de dollars canadiens de financement de plusieurs organismes gouvernementaux, dont 5 millions de dollars canadiens de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) et 1,8 million de dollars canadiens de l’Ontario Vehicle Innovation Network (OVIN).

De plus, le gouvernement de l’Ontario a annoncé un investissement de 56,4 millions de dollars canadiens, par l’intermédiaire d’OVIN, au cours des quatre prochaines années pour accélérer le développement de véhicules autonomes et de technologies de mobilité.

Parmi les entreprises qui contribuent au projet, on retrouve Ettractive, de Windsor-Essex, YQG Technologies, Narmco Group, TRQSS, Cybeats and Myant, de Toronto, et LeddarTech, du Québec.

« Le gouvernement de l’Ontario nous a mis au défi de construire ce véhicule et il a été le premier à nous soutenir lorsque nous avons lancé le projet Arrow », a déclaré Flavio Volpe, président de l’APMA. « Cet investissement n’est qu’un autre élément de l’engagement incroyable et sans précédent de ce gouvernement envers l’industrie automobile de l’Ontario. »

Le projet Arrow a été annoncé pour la première fois par l’APMA au CES 2020, après quoi l’association a lancé un concours national, remporté la même année par des étudiants de l’Université Carleton qui ont conçu les spécifications du véhicule concept. Le véhicule et la construction virtuelle de la voiture ont ensuite été respectivement dirigés par l’Ontario Tech University et le virtual reality CAVE de la Commission de développement économique de Windsor Essex .

Selon Driving.ca, le véhicule, qui devrait faire ses débuts en 2025, coûtera environ 60 000 $ CAN, avec un rythme de fabrication de 50 000 unités par an.

Le projet Arrow prétend que ses véhicules sont destinés aux conducteurs canadiens, mais son dévoilement lors d’une foire commerciale américaine suggère que l’entreprise pourrait éventuellement rejoindre les consommateurs mondiaux, a rapporté PC Magazine .

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.