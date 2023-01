CES 2023 : Lenovo étoffe son portefeuille de produits et lance plus de 50 appareils et services

Dans le cadre du CES 2023 à Las Vegas, Lenovo a dévoilé jeudi dernier sa dernière gamme d’appareils et d’autres offres qui, selon la société, sont conçues pour offrir aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels une expérience technologique plus « personnalisée » grâce à des appareils repensés et à de nouvelles utilisations de l’intelligence artificielle (IA) .

Le portefeuille de produits, a déclaré la société, démontre également son engagement en faveur de la gouvernance d’entreprise environnementale et sociale (GES) conformément à sa vision d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, alignée sur les initiatives Science Based Target. Elle a ajouté qu’elle « continue de se concentrer sur le soutien d’une économie circulaire en augmentant l’utilisation de matériaux recyclés dans ses produits et emballages, et en collaborant avec des partenaires de l’industrie pour aider à accroître l’efficacité énergétique de ses appareils ».

Parmi la myriade de lancements (plus de 50) annoncés :

Un nouveau modèle de la série ThinkBook Plus qui, selon la société, réinvente son solide héritage de pivotement sur 360 degrés, avec un double écran rotatif qui comprend un panneau OLED d’un côté et un écran e-Ink coloré de l’autre.

La modernisation de ses ordinateurs portables Yoga 9i (14 pouces) et Yoga Slim 7i Carbon (13 pouces), tous deux équipés de processeurs Intel Core jusqu’à la 13e génération.

La modernisation du Yoga 6 (13 pouces) avec les derniers processeurs AMD Ryzen série 7000 et une batterie améliorée pour gérer des sessions de travail à distance plus longues.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola, qui, selon la société, permet aux utilisateurs professionnels d’avoir une intégration transparente des appareils entre leur téléphone et un ThinkPad.

Une nouvelle technologie connue sous le nom de Project Chronos, dont le nom officiel est à venir, qui capture le mouvement d’un utilisateur et « lui permet d’interagir avec et d’effectuer des activités dans des mondes virtuels 3D sans lunettes ni vêtements ».

La tablette Lenovo Tab Extreme, dotée d’un clavier à double charnière et d’un compartiment de rangement protecteur.

L’ordinateur portable Thinkbook 16p Gen 4, qui, selon la société, est « basé sur des composants de hautes performances ». L’appareil dispose d’une baie d’accessoires modulaire Lenovo Magic Bay sur le dessus de l’écran, permettant une extension avec des accessoires tels que la webcam Lenovo Magic Bay 4K, Magic Bay LTE ou Magic Bay Light.

De plus amples détails sur ces produits et d’autres sont disponibles via ce lien (en anglais). Les prix et la disponibilité au Canada n’avaient pas été révélés au moment de mettre sous presse, mais seront annoncés à une date ultérieure.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication soeur de Direction informatique,

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.