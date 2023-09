Lenovo présente de nouvelles solutions pour les charges de travail d’IA de périphérie

Lenovo a récemment annoncé Lenovo TruScale for Edge and AI services, ainsi qu’un nouveau serveur, le ThinkEdge SE455 V3, pour prendre en charge les charges de travail intensives d’IA à distance.

Lenovo TruScale for Edge and AI services fait passer les solutions d’infrastructure en tant que service (IaaS) de TruScale à un niveau supérieur pour permettre aux clients de déployer une informatique de pointe puissante et d’obtenir des informations basées sur l’IA directement à la source de la création de données.

TruScale for Edge and AI, affirme la société, offre des économies de coûts plus élevées avec un modèle de paiement mensuel prévisible et la technologie de mesure Lenovo pour garantir qu’ils ne paient que pour ce qu’ils utilisent. Il offre également un accès immédiat à l’IA de pointe, ainsi qu’une connexion unique aux plus de 150 solutions d’IA clé en main de Lenovo, via un modèle évolutif.

Lenovo affirme que ses solutions d’IA de pointe sont utilisées dans de nombreux secteurs clés comme l’industrie manufacturière pour détecter les dangers sur le lieu de travail tels que les accidents, les machines défectueuses et les incendies. De plus, l’informatique de pointe traite des milliers de points de données pour, par exemple, surveiller et interagir avec les foules dans les grands établissements hôteliers, permettant ainsi de meilleurs services aux clients, de sécurité et de veille économique en temps réel, a noté la société.

« Lenovo s’engage à être le partenaire le plus fiable et à permettre la transformation intelligente de nos clients en simplifiant le déploiement de l’IA », a déclaré Kirk Skaugen, président de Lenovo Infrastructure Solutions Group. « Avec les nouvelles d’aujourd’hui, Lenovo continue de repousser les limites de ce qui est possible à la périphérie, rendant plus facile que jamais le déploiement d’une informatique de pointe critique qui fournit efficacement des informations transformatrices basées sur l’IA pour toute entreprise, n’importe où. »

Le nouveau serveur Lenovo ThinkEdge SE455 V3 est conçu pour prendre en charge les charges de travail d’IA n’importe où, car davantage de données d’entreprise sont traitées en dehors des centres de données. Le serveur exploite les processeurs AMD série EPYC 8004 qui aident à alimenter les applications d’IA, à réduire les coûts de possession et à réduire la consommation d’énergie, a indiqué la société.

Lenovo a également déclaré qu’elle continuerait à étendre ses collaborations avec d’autres partenaires comme Intel, NVIDIA et Qualcomm pour prendre en charge le déploiement de masse de l’IA.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.