Financement record de 117 M$ pour Scale AI afin de soutenir 15 projets en IA

La société montréalaise Scale AI annonçait hier avoir complété une ronde de financement de 117 millions de dollars, sa plus importante depuis sa création. Ce financement permettra de soutenir 15 projets en intelligence artificielle qui « démontrent l’accélération de l’adoption de l’IA dans les secteurs manufacturier, du commerce de détail et de l’agriculture, ainsi que dans le développement de solutions innovantes en IA pour les entreprises ».

L’annonce a été faite dans les bureaux de Scale AI en présence de François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, ainsi que des partenaires d’affaires.

Parmi les 15 projets que ce financement soutiendra, on retrouve de 9 nouveaux projets en IA de même qu’un investissement supplémentaire dans 6 projets déjà soutenus par Scale AI, « afin de leur permettre d’être déployés à plus grande échelle, au bénéfice de tout l’écosystème d’intelligence artificielle ».

« Les investissements en innovation, tout particulièrement en intelligence artificielle, sont essentiels à la croissance de notre économie et pour consolider notre position de chef de file mondial. Les projets annoncés aujourd’hui témoignent de l’importance que joue la grappe Scale AI auprès du secteur canadien de l’intelligence artificielle, et de sa contribution à la création d’emplois hautement spécialisés, à l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement plus résiliente, ainsi qu’à l’efficacité et à la compétitivité des entreprises », a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada.

Scale AI est une grappe d’innovation spécialisée en intelligence artificielle. Elle agit comme un pôle d’investissement et d’innovation pour accélérer l’adoption et l’intégration rapide de l’IA et contribue au développement d’un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA.

Depuis 2019, l’organisation a soutenu plus de 90 projets industriels, pour des investissements totalisant un demi-milliard de dollars, dont 62 % proviennent de l’industrie. Ceci illustre que les petites et grandes entreprises canadiennes misent de plus en plus sur l’IA pour propulser leur croissance, améliorer leur efficacité et acquérir un leadership à l’échelle mondiale, précise-t-elle dans un communiqué.

La liste des projets soutenus par Scale AI est disponible sur le site Web de l’organisation.