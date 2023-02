Québec accorde 64,6 M$ à Mitacs pour des stages en innovation

Afin de soutenir des stages en innovation, le gouvernement du Québec vient d’annoncer l’octroi d’un montant maximal de 64,6 millions de dollars à Mitacs, une organisme de recherche sans but lucratif qui offre des programmes de recherche et de formation dans des domaines liés à l’innovation industrielle et sociale.

L’objectif de cet investissement est de « favoriser les maillages internationaux et la collaboration entre les entreprises, la population étudiante et les équipes de recherche afin de relever des défis d’innovation ».

C’est Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal qui en a fait l’annonce aujourd’hui.

Par cet appui financier à Mitacs, le gouvernement du Québec entend :

Accroître la capacité d’innover des organisations québécoises, particulièrement des PME

Créer ou consolider des partenariats entre les milieux collégiaux, universitaires institutionnels et industriels

Encourager l’attraction et le perfectionnement de talents

Favoriser l’adéquation entre l’enseignement et les besoins de main-d’œuvre spécialisée dans les domaines d’emploi à haute valeur ajoutée

Cette entente permettra aux étudiants québécois d’acquérir une solide expérience en entreprise tout en développant leurs compétences entrepreneuriales et professionnelles, en plus d’assurer l’accessibilité aux programmes de Mitacs.

« Mitacs est un fier partenaire du gouvernement du Québec depuis plus de quatorze ans. L’entente annoncée aujourd’hui permettra à une nouvelle génération d’étudiants, y compris ceux au postdoctorat, de contribuer à l’innovation des entreprises québécoises, surtout des PME. Ce financement représente l’investissement provincial le plus important de l’histoire de Mitacs. Nous sommes très reconnaissants de la confiance et de l’appui continu de nos partenaires au Québec, et nous avons hâte de voir ce que nous réaliserons ensemble dans les années à venir », a déclaré John Hepburn, président-directeur général de Mitacs.