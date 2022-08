InMédia Technologies acquiert Québec Loisirs

InMédia Technologies, une entreprise montréalaise qui se spécialise dans l’édition de logiciels en mode SaaS (Software as a Service) pour les secteurs des bibliothèques, de l’éducation, des entreprises et du loisir annonce aujourd’hui qu’elle acquiert Québec Loisirs, une entreprise bien connue des clubs de lecture francophones.

Cette transaction permettra à Québec Loisirs d’accéder à des investissements importants et d’accélérer son passage au numérique et aux réseaux sociaux. L’utilisation de l’Intelligence artificielle (IA) sera au cœur de cette évolution et de la continuité des opérations de Québec Loisirs, explique InMédia dans un communiqué.

InMédia prévoit investir plus de deux millions dans le fonds de roulement de Québec Loisirs et plus d’un million dans la technologie et l’infrastructure. Québec Loisirs en plus d’être un club de lecture francophone, possède trois boutiques à Montréal et à Québec. De plus, nous comptons ouvrir une quatrième boutique auprès du métro McGill à Montréal avec un café et des aires de travail.

En opération depuis plus de 40 ans, Québec Loisirs se présente comme le plus grand club de livres francophones en Amérique du Nord. L’entreprise a pour vocation de dénicher les meilleurs livres, jeux, jouets et petits extras du marché; et de les proposer aux membres de son club aux meilleurs prix. Elle poursuit en outre des missions de promotion du livre francophone auprès de sa fidèle communauté et soutien de la production et des acteurs locaux.

Dans le cadre de l’annonce de l’acquisition, InMédia dévoile aussi un plan d’action basé en huit points :

Augmenter considérablement la communauté de lecteurs en phase avec les éditeurs par l’utilisation proactive du portail intelligent et des réseaux sociaux : TikTok, Facebook, Instagram, etc.

Utiliser ses technologies innovantes et l’intelligence artificielle (IA) pour mettre en place des recommandations de lecture et résumés de livres, une expérience de lecture numérique enrichie et pédagogique (Read & Learn) et un espace personnel (ma bibliothèque) pour chacun des abonnés.

Développer des réseaux d’influence : blogueurs, communauté de lecteurs, et agents multiplicateurs.

Mettre en place une offre intégrée sur plusieurs types de médias : papier, numériques, audios et podcasts.

Soutenir le développement de clubs de lecture dans les écoles en proposant des sélections de livres en lien avec les programmes scolaires et les intérêts.

Travailler activement avec des partenaires stratégiques pour le marketing croisé du club de lecture.

Mettre en place un panel de lecteurs permettant d’assurer une vigie efficace des pratiques et des tendances, tout en personnalisant les communications aux abonnés.

Maintenir la flexibilité, la réactivité et la capacité d’adaptation du Club de lecture en réponse aux besoins et intérêts évolutifs de la communauté d’éditeurs et d’abonnés.

« Nous sommes heureux de pouvoir accueillir dans notre équipe InMédia l’équipe de Québec Loisirs. Cette équipe est très importante pour nous puisqu’elle possède les compétences uniques et essentielles pour atteindre les objectifs visés de notre plan d’action. […] Notre objectif est de doubler le nombre d’abonnés et les revenus en trois ans, ceci en maximisant l’utilisation de nos technologies pour marketer et diffuser les livres des auteurs et des éditeurs francophones », a déclaré Ronald Brisebois, président d’InMédia Technologies.