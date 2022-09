Ingram Micro lance un « jumeau numérique » au Canada

Ingram Micro annonçait mercredi que sa nouvelle plateforme, Xvantage, est désormais disponible au Canada et en Amérique latine.

Lancée plus tôt ce mois-ci aux États-Unis et en Allemagne, Xvantage est une plate-forme alimentée par l’intelligence artificielle (IA) qui s’articule autour des systèmes existants d’Ingram, créant un « jumeau numérique » qui permet aux associés, partenaires et fournisseurs d’interagir avec l’entreprise d’une manière plus « consommateur ».

Ingram Micro fait référence à la plate-forme comme un jumeau numérique parce que « tout ce que vous pouvez faire avec Ingram aujourd’hui, vous pouvez le faire avec le jumeau numérique d’Ingram Micro qu’est Xvantage », a déclaré Sanjib Sahoo, vice-président exécutif et directeur numérique d’Ingram Micro.

« [Sanjib Sahoo] est venu chez Ingram avec une vision », a déclaré Bill Brandel, directeur général national et vice-président principal d’Ingram Micro Canada. « Il voulait vraiment transformer la façon dont la distribution interagit, et il voulait construire une plate-forme qui serait davantage un écosystème et pourrait être une expérience pour les partenaires comme ils n’en avaient jamais eu lorsqu’ils utilisent cet espace. »

La plate-forme d’expérience numérique Xvantage est alimentée par un maillage mondial de données en temps réel contenant de nombreuses années de données d’exploitation et de transactions, ainsi que par plusieurs moteurs propriétaires qui sont améliorés par l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique, a déclaré la société. Le Cloud Marketplace d’Ingram Micro est également intégré à Xvantage, ce qui permet d’intégrer facilement des solutions infonuagiques dans des solutions combinant technologie, matériel, logiciels et services professionnels.

La vision de la plateforme est née il y a 15 mois et l’outil lui-même a été construit en interne en 15 semaines. Des fonctionnalités et fonctions supplémentaires seront ajoutées toutes les deux semaines pour commencer et l’année prochaine, la cadence augmentera.

« L’ensemble de l’extraction et de l’harmonisation des données et la création de magasins de données fédérés sont essentiels », a expliqué Sanjib Sahoo. « Vous devez vraiment harmoniser les données de sorte que même si votre structure de données est similaire, mais que les attributs sont différents, vous devez lire les données différemment. En fait, nous travaillons à créer cette harmonisation dans notre lac de données et à vraiment préparer ces données en vue de leur utilisation. En fin de compte, ce qui se passe relève alors de l’orchestration sur la même plate-forme, mais elle est basée sur le nuage et repose vraiment sur le modèle de données. L’architecture et l’orchestration sont les clés de cette plateforme. C’est pourquoi nous sommes en mesure d’avancer assez rapidement, et il n’y a pas beaucoup d’obstacles pour que les pays procèdent à l’intégration à partir de zéro. Nous le faisons en quelques semaines.

« Je pense que le génie de l’outil réside dans le fait qu’il s’agit d’un outil mondial avec des capacités locales également », a déclaré Anthony Karim, nouveau vice-président « Go to Market » d’Ingram pour le Canada. « Ce n’était pas quelque chose qui a été construit pour une région et ensuite adopté dans une autre région. Il s’agit d’un outil mondial sur lequel nous utilisons tous une bonne base de référence, et nous pouvons ajouter des capacités locales comme la monnaie, la langue et des choses comme ça. C’est pourquoi le lancement a été assez simple au Canada et dans les autres pays également. »

La partenaire de distribution canadienne Joanna Muzzatti, directrice générale de Commerx, un fournisseur de services gérés et membre de la communauté Trust X Alliance d’Ingram Micro, est enthousiasmée par Xvantage. « Ingram Micro Xvantage nous donnera la liberté de travailler plus rapidement et plus intelligemment, en nous concentrant sur notre entreprise plutôt que dans notre entreprise », a-t-elle déclaré. « Quelques jours après avoir testé la plate-forme, nous pouvons constater l’impact croissant que les gains d’efficacité et les informations commerciales auront sur notre expérience en tant que partenaire d’Ingram Micro. Ce qui est encore plus excitant, c’est de savoir comment ces avantages s’étendront et amélioreront l’expérience que nous pouvons offrir à nos clients. »

Maintenant que la plate-forme partenaire a été lancée, la société prévoit un pilote d’une plate-forme de fournisseur Xvantage cette année, avec un lancement complet au début de 2023, et prévoit de mettre en service Xvantage pour les associés et partenaires dans plusieurs pays supplémentaires d’ici la fin de 2022. Des fonctions telles que les hausses de crédit, le suivi et la gestion des commandes et les achats seront également transparentes et disponibles à partir de la plateforme Xvantage.

« C’est le début d’un voyage et nous allons continuer à construire et apprendre de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, avec une gamme de boucles de rétroaction et continuer à peaufiner et à améliorer et lancer de nouvelles fonctionnalités », a déclaré Sanjib Sahoo.

« Avec Xvantage, Ingram Micro résout la complexité de l’ensemble du canal informatique – en appliquant la fonctionnalité de l’expérience B2C à l’industrie technologique B2B – et en facilitant et en rendant plus efficace la consommation et l’exploitation des offres de distribution de valeur commerciale », a déclaré Jeff Newton, directeur de recherche, Infrastructure canaux & écosystèmes de IDC, qui suit la numérisation d’Ingram Micro depuis la nomination de Sanjib Sahoo. « Il est important pour l’industrie de voir la priorité qu’Ingram Micro continue d’accorder à l’aspect humain du parcours numérique. Lorsqu’il s’agit d’innovation disruptive, nous devons garder les gens, et pas seulement la plate-forme, au cœur de nos préoccupations. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.