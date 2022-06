Les jumeaux numériques comme moteurs de développement durable

Samira Balsara - 01/06/2022

Une étude menée par le Capgemini Research Institute révèle que les entreprises canadiennes considèrent les jumeaux numériques comme des moteurs de leur programme de développement durable.

Un jumeau numérique est une réplique virtuelle d’un système physique qui peut modéliser, simuler, surveiller, analyser et optimiser en permanence le monde physique. Par exemple, dans le commerce de détail, les jumeaux numériques peuvent être utiles dans la chaîne d’approvisionnement et en magasin. Pour créer des simulations de chaîne d’approvisionnement, les détaillants peuvent utiliser des données de capteurs et d’équipements en temps réel.

Dans le secteur public, les organismes de distribution d’eau utilisent des jumeaux numériques pour assurer un approvisionnement en eau ininterrompu et s’assurer d’être préparés aux situations d’urgence. Grâce aux répliques numériques, qui reçoivent des informations de l’environnement physique qu’elles émulent, les entreprises peuvent obtenir une évaluation précise du comportement du système d’eau actuel, identifier les problèmes avant qu’ils ne surviennent et simuler des scénarios hypothétiques.

La récente étude de Capgemini, qui a sondé 1 000 organisations dans le monde, souligne que les entreprises canadiennes envisagent des jumeaux numériques pour améliorer leur durabilité. L’enquête a révélé que 54 % conviennent que l’amélioration de la durabilité est un moteur clé de la mise en œuvre de leurs jumeaux numériques. La moitié des répondants pensent que les jumeaux numériques aideront à atteindre les objectifs de durabilité environnementale de leur organisation.

Le sondage a également montré que plus de la moitié des entreprises canadiennes conviennent que les jumeaux numériques favorisent la sécurité et la durabilité. En outre, 58 % considèrent les jumeaux numériques comme un moyen d’accroître la sécurité des employés, 56 % affirment que les jumeaux numériques améliorent les efforts de développement durable et 52 % conviennent que les jumeaux numériques améliorent la réputation des employés actuels et potentiels.

Les organisations canadiennes qui ont mis en œuvre des programmes de jumeau numérique en tirent des avantages. Par exemple, les organisations avec des programmes de jumeaux numériques en cours ont constaté une amélioration de l’engagement et de la satisfaction des clients, une durabilité améliorée et une augmentation de l’efficacité opérationnelle.

Cependant, les entreprises canadiennes font face à quelques défis liés au déploiement de jumeaux numériques. 37 % affirment que l’absence de vision de la continuité numérique est un défi lors de la mise en œuvre de jumeaux numériques.

Environ 30 % des répondants signalent un manque d’engagement de la direction envers les initiatives de jumeau numérique et 54 % signalent un manque d’investissement et un manque de continuité numérique entre les systèmes et les processus.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

