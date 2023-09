Le jumeau numérique : une solution transformatrice pour le système de santé selon SNC-Lavalin

SNC-Lavalin, la société d’ingénierie montréalaise bien connue, veut tirer parti de sa technologie de jumeau numérique pour s’attaquer à certains des principaux irritants du système de santé. Le but de la société : « avoir une incidence positive sur le cycle de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des systèmes de santé ».

La technologie de jumeau numérique reproduit un actif physique ou une infrastructure en utilisant un ensemble d’outils incluant des simulations, des bases de données et des modèles 3D. Elle intègre des personnes, des processus et des données pour effectuer des analyses en temps réel, simuler les caractéristiques physiques et opérationnelles et favoriser la maintenance préventive.

« Nous utilisons des modèles numériques depuis plusieurs années, principalement pour appuyer le travail de conception de projets industriels », explique Jean-Pierre Rivard, gestionnaire principal, Modélisation des données du bâtiment (BIM) chez SNC-Lavalin. « Nous voulons continuer d’innover, de repousser les limites et de tirer pleinement parti de ces modèles numériques dans une variété d’environnements, y compris pour les hôpitaux. »

La société d’ingénierie a identifié plusieurs avantages à utiliser la technologie de jumeau numérique en milieu hospitalier. Parmi ceux-ci :

Le déplacement plus efficace des personnes, du matériel et des fournitures dans les hôpitaux.

L’optimisation de l’utilisation des ressources et simplification des flux de travail.

La réduction des délais de traitement des patients.

La réduction du temps d’entretien des infrastructures.

L’amélioration du rendement et de la durabilité des immeubles.

Des économies de coûts.

« Dans un milieu hospitalier, les modèles de jumeau numérique peuvent être utilisés pour régler des problèmes comme les bouchons de circulation », a déclaré Mathieu Latouche, directeur, secteur public – Local & Provincial chez SNC-Lavalin. « En utilisant la technologie de jumeau numérique pour recueillir et analyser des données et pour reproduire une installation existante, nous pouvons fournir des solutions optimales pour améliorer l’efficacité de la circulation à l’intérieur de l’hôpital. »

Parmi les avantages de l’utilisation de la technologie de jumeau numérique, SNC-Lavalin précise qu’elle permet une maintenance préventive en temps réel. « Cela permet d’économiser temps et argent. Nous pouvons connecter des capteurs à tout actif mécanique. Les données recueillies à l’aide de ces capteurs peuvent ensuite être utilisées pour détecter les défaillances d’équipement avant qu’elles ne se produisent. »