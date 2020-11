IGM Financial fait appel à IBM pour sa transition numérique

Marie Pâris - 04/11/2020

L’entreprise canadienne de gestion de fonds et d’actifs IGM Financial annonce une collaboration avec IBM Canada pour accélérer son plan de transformation numérique.

Ce plan prévu sur cinq ans a pour objectif de moderniser IGM Financial et de réduire ses coûts. L’entreprise travaille avec des clients de détail et institutionnels de partout dans le monde, et gère environ 196 milliards de dollars d’actifs au total.

Dans le cadre de sa transition numérique, l’entreprise a adopté une infrastructure en nuage hybride soutenue par un IBM.

IGM Financial va également déployer les services d’IBM Security X-Force Threat Management, pour permettre au QRadar d’IBM Security de détecter des menaces sans interruption.

Les services d’IBM, notamment en ce qui a trait à la construction d’une nouvelle connectivité et à l’amélioration de la sécurité, permettent à IGM Financial de simplifier la vie de ses clients, conseillers et employées en leur offrant les mêmes expériences numériques que celles auxquelles ils se sont habitués dans les autres domaines de leur vie.

Cela concerne notamment un accès à des applications mobiles, la possibilité de communiquer avec des conseillers via des technologies de vidéoconférence, des délais réduits pour les changements apportés aux comptes, une transparence et un accès à l’information accrus, le tout dans un environnement sécuritaire.

« La numérisation des services financiers n’a jamais été aussi mise au défi qu’en ces temps de pandémie, a indiqué Ralph Chapman, vice-président des services financiers d’IBM Canada, dans un communiqué transmis à Direction informatique. IGM Financial est l’exemple parfait d’une entreprise qui se positionne bien face à la crise grâce à une transformation numérique accrue et un investissement continu dans IBM pour le nuage hybride. »

Tags: Canada