IA : Makila s’associe à Crédit Mutuel Equity pour s’étendre à l’international

Marie Pâris - 22/12/2020

L’entreprise montréalaise de solutions de simulation et d’analyse prédictive de données Makila annonce une première ronde de financement institutionnel menée par le pôle canadien de capital de risque de Crédit Mutuel Equity.

Créée à Montréal et comptant un bureau à Paris depuis 2018, Makila offre des solutions d’entreprise fondées sur les données multisources liées aux fonctions financières, de ressources humaines et opérationnelles, en utilisant tous les leviers de l’intelligence artificielle (IA).

L’analyse et la modélisation des données permettent à Makila de générer de l’information pour aider à une meilleure prise de décisions.

La solution couvre tous les volets de simulation et d’analyse prédictive liées à la santé financière de l’entreprise, la performance commerciale, les commissions, les effectifs, la rémunération, l’égalité professionnelle et la masse salariale.

En 2019, Makila a lancé sa première offre en France pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d’équité professionnelle. Elle a par la suite poursuivi ses activités de recherche et développement et a lancé officiellement sa plateforme d’analyse prédictive de données financières et ressources humaines, qui aide les entreprises à prendre des décisions stratégiques grâce à l’IA.

Makila est appuyée par les gouvernements du Québec et du Canada dans le développement et l’intégration de l’IA dans ses solutions, qui s’adressent principalement aux grandes entreprises et aux organisations publiques. Elle compte également sur le soutien du Centre de recherche informatique de Montréal pour renforcer ses innovations en IA.

L’entreprise a établi des partenariats avec Alixio et Sopra HR en Europe, ainsi qu’avec Labranche Therrien Daoust Lefrançois, Sage Consulting et L’Effet A au Canada. Elle travaille en outre avec des clients européens et canadiens comme la SAQ, le réseau de pharmacies franchisées de Walmart, Disneyland Paris, Groupe BPCE et le Groupe Crédit Agricole.

Tags: Analyse de données