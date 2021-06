Google ouvre Workspace à tous

Marie Pâris - 15/06/2021

Google annonce l’ouverture à tous les internautes disposant d’un compte Google de sa suite Workspace, anciennement G Suite. Cette offre, qui regroupe les outils et logiciels infonuagiques de Google, était jusqu’ici réservée aux utilisateurs payants.

« Désormais, les trois milliards et plus d’utilisateurs de Google dans les secteurs du grand public, des entreprises et de l’éducation ont accès à l’expérience complète de Google Workspace », a indiqué l’entreprise.

Les utilisateurs n’ont ainsi plus besoin d’un compte d’entreprise pour utiliser les fonctionnalités supplémentaires dans les applications Meet, Docs, Drive et plus encore. Ces fonctionnalités incluent des éléments comme la possibilité de mentionner les utilisateurs pour les ajouter à des tâches dans Docs ou dans Sheets.

« À partir d’aujourd’hui, vous pouvez activer l’expérience intégrée dans Google Workspace en activant Google Chat, et utiliser Rooms dans Google Chat comme lieu central pour vous connecter, créer et travailler avec d’autres personnes », note Google.

Google lance également une version payante de son service, appelée Google Workspace Individual, pour les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs. Le géant de la technologie note que ce niveau offre « des capacités premium, notamment des services de réservation intelligents, des réunions vidéo professionnelles, un marketing par courriel personnalisé et bien plus encore ».

Workspace Individual sera bientôt déployé au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Australie et au Japon, au prix de 10 dollars américains par mois. Avec ce nouveau service, Google souhaite élargir de façon importante sa base de clients qui lui paient un abonnement chaque mois.

