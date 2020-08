Google lance l’application Lookout au Canada

Marie Pâris - 13/08/2020

Google Accessibilité vient d’annoncer le lancement de l’application Lookout pour les utilisateurs d’Android au Canada.

Reposant sur des technologies semblables à Google Lens, Lookout permet de mieux assister les personnes non voyantes ou malvoyantes en leur donnant des informations sur l’environnement qui les entoure.

L’application utilise la caméra et les capteurs des appareils Android pour reconnaître des objets ou des écritures et offrir aux utilisateurs des commentaires vocaux, des carillons et d’autres signaux pour les informer sur ce qui est capté.

Différentes mises à jour ont en outre été apportées à l’application, dont de nouveaux modes. Lookout inclut ainsi un mode lecture d’étiquette alimentaire, qui permet d’identifier rapidement les aliments emballés en pointant le téléphone vers l’étiquette, et un mode numérisation pour que l’information d’un document soit lue par le lecteur d’écran.

L’affichage élargi de l’appareil photo permet dorénavant de mieux cadrer l’objet sur lequel l’utilisateur souhaite obtenir de l’information.

Google a également réduit le nombre de touchers et le temps requis pour faciliter la navigation entre les modes : il est maintenant possible de passer d’un mode à l’autre par la barre de défilement au bas de l’écran.

L’interface de Lookout, qui fonctionne maintenant aussi en français, en italien, en allemand et en espagnol, est maintenant grâce à la mise à niveau plus compatible avec le lecteur d’écran Android de Google TalkBack.

L’application possède une extension à plus d’appareils Android, qui la rend disponible sur tous les appareils avec plus de 2Go de mémoire vive fonctionnant avec Android 6.0 ou toute autre version plus récente.

Tags: Android