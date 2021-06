Google Cloud et Ericsson s’associent pour offrir des solutions 5G et infonuagiques

Marie Pâris - 30/06/2021

Google Cloud et Ericsson ont annoncé ce mardi un partenariat pour développer conjointement des solutions 5G et infonuagiques de périphérie (edge cloud). L’objectif : aider les fournisseurs de services de communications à se transformer numériquement et à débloquer de nouveaux cas d’utilisation pour les entreprises et les consommateurs.

Google Cloud et Ericsson travaillent ensemble au Silicon Valley D-15 Labs d’Ericsson, un centre d’innovation où des solutions et des technologies avancées peuvent être développées et testées en direct sur une plateforme 5G multicouche.

Ericsson et Google Cloud ont terminé l’intégration fonctionnelle d’Ericsson 5G sur Anthos pour permettre aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises de prendre en charge les utilisations sur place comme à distance.

Dans le cadre de ce partenariat, Google Cloud et Ericsson pilotent également des applications à distance sur un réseau en direct avec TIM. Le projet, qui automatisera les fonctions du réseau principal 5G de TIM et des applications basées sur le nuage, utilisera l’infrastructure Telco Cloud de TIM, les solutions Google Cloud, et le réseau central 5G d’Ericsson.

« La 5G est une puissante plateforme d’innovation. Combinée aux capacités du cloud de périphérie, la 5G a le potentiel d’accélérer la transformation numérique de pratiquement tous les secteurs de l’industrie ou de la société, indique Niklas Heuveldop, président et directeur d’Ericsson Amérique du Nord. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Google Cloud pour tirer parti de nos capacités combinées afin de résoudre les défis commerciaux du monde réel au profit des consommateurs, des entreprises et de la société. »

Les offres conjointes aideront les entreprises des secteurs de l’automobile, des transports ou encore de la fabrication à améliorer leur efficacité et à réduire les délais en rapprochant la connectivité des bureaux des entreprises.

