Google Canada ouvre les inscriptions à son accélérateur d’entreprises

Marie Pâris - 03/02/2021

Google Canada a annoncé ce mardi que les inscriptions étaient désormais ouvertes pour la cohorte 2021 de son accélérateur de jeunes entreprises. Le programme accueillera des organisations du secteur des technologies pour un camp intensif de dix semaines visant à les préparer à leur prochain stade de croissance.

Cette année, Google Canada veut élargir son offre de programmes. L’accélérateur Voice AI est le plus récent programme proposé aux entreprises du Canada et des États-Unis, et d’autres suivront au cours des prochains mois.

Ce camp, qui commencera le 19 avril, accueillera dix à douze jeunes entreprises technologiques dont le siège social se situe au Canada et qui sont dans la phase d’amorçage ou de Série A.

Les entreprises participantes bénéficieront d’une formation technique et d’occasions de perfectionnement stratégique grâce à des technologies d’apprentissage automatique ainsi qu’aux produits et aux laboratoires de croissance de Google.

Les participants auront également accès aux mentors et aux experts de Google et pourront se joindre aux autres membres de la communauté afin de participer à des activités ou encore d’échanger avec leurs pairs à l’échelle mondiale.

L’an dernier, l’accélérateur de jeunes entreprises de Google arrivait au Canada pour la première fois et permettait à neuf jeunes entreprises de divers secteurs d’acquérir des connaissances grâce à ses mentors et outils.

À l’issue du camp, Google Canada a organisé une journée de démonstration où des centaines de participants, dont des investisseurs, sont venus écouter le témoignage des participants au programme.

Parmi les participants à la précédente cohorte, certains sont passés à l’émission Dans l’œil du dragon, ou ont été récompensés par des AgTech Breakthrough Awards.

Tags: accélérateur