GC Brieau acquiert Girafe Conseils TI

GC Brieau, entreprise sherbrookoise spécialisée dans les services infonuagiques, vient de compléter l’acquisition de Girafe Conseils TI. Cette acquisition s’inscrit dans la suite d’une importante croissance en 2022 pour GC Brieau qui avait d’abord acquis PCK et entamé le processus d’acquisition de Girafe Conseils TI, une transaction qui s’est conclue en mars 2023.

Tel que le précise la société, l’acquisition de Girafe Conseils TI lui permettra de mieux se positionner face aux défis croissants auxquels les PME sont confrontées en matière de technologies de l’information. L’acquisition permettra en outre à GC Brieau de renforcer sa capacité à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des PME.

« Nous sommes fiers que Girafe Conseils TI unisse ses forces à celles de GC Brieau, dans le but de devenir un leader réputé en services gérés. GC Brieau est le partenaire idéal pour nous pousser vers de nouveaux sommets. Nous possédons les atouts pour en assurer le succès », explique Pierre Langelier, fondateur de Girafe Conseils TI.

« Nous sommes ravis de cette acquisition qui marque une étape importante dans l’évolution de notre entreprise. Cela va nous permettre d’étendre notre offre de services et de renforcer notre positionnement sur le marché des technologies de l’information. Nous sommes convaincus que cette acquisition va apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients, en leur offrant un portefeuille de services plus complet et en renforçant notre expertise. Nous sommes fébriles de travailler avec les nouvelles équipes pour construire ensemble un avenir prometteur pour notre entreprise et nos clients », ajoute Samuel Nadeau, président de GC Brieau.

Fondée en 2009 à Sherbrooke, GC Brieau œuvre dans le domaine des services TI, avec une expertise particulière dans les solutions Microsoft Modern Workplace, la cybersécurité et le support technique aux usagers. Elle compte plus d’une centaine de clients et jouit d’une expérience accumulée auprès de milliers d’utilisateurs.