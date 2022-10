EXFO acquiert EHVA pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle

EXFO, une société montréalaise qui développe des solutions de test, de monitoring et d’analytique pour l’industrie mondiale des communications, vient de faire l’acquisition de EHVA, une entreprise établie dans la ville de Québec qui se spécialise dans les circuits photoniques intégrés et l’automatisation de systèmes.

Grâce à la solution intégrée de bout en bout rendue possible par l’acquisition d’EHVA, EXFO annonce être maintenant en bonne posture pour répondre aux besoins découlant de la croissance exponentielle actuelle du marché mondial des circuits photoniques intégrés.

EXFO offre ses services aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux centres de données à très grande échelle et aux chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. La société offre une combinaison d’équipements, de logiciels et de services qui permet des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

Quant à EHVA, l’entreprise fabrique des systèmes de test et de mesure pour les circuits photoniques intégrés et l’automatisation de systèmes. Elle compte huit employés au total qui se joignent maintenant à EXFO. Son cofondateur et PDG Raphaël Dubé-Demers est physicien et termine un doctorat en génie électrique et électronique à l’Université Laval.

EHVA allie robotique intelligente et capacités de tests, de la tranche jusqu’au dispositif unique, afin de fournir des solutions évolutives de tests pour circuits photoniques intégrés, qui accélèrent la fabrication des composants et améliorent la fiabilité des processus de production, explique-t-elle dans un communiqué. Tout comme EXFO, EHVA est étroitement affiliée avec le Centre d’optique, photonique et laser (COPL) de l’Université Laval.

La société travaille avec des chefs de file mondiaux de l’industrie de la photonique afin de fournir des solutions innovantes à ses clients, des laboratoires et du secteur de la fabrication.