Développements importants dans les technologies quantiques à Sherbrooke

Le quantique a le vent dans les voiles à Sherbrooke alors qu’on annonce aujourd’hui trois développements importants. Ces annonces sont le témoin du positionnement de la région en tant que pôle d’excellence dans le domaine des technologies quantiques.

En premier lieu, c’est aujourd’hui que sont inaugurés l’Espace Quantique 1 (EQ1) et son laboratoire de Développement des Technologies Quantiques (DevTeQ). L’EQ1 est un centre d’innovation et une vitrine internationale destinée à être la porte d’entrée de l’écosystème quantique sherbrookois, voire québécois, canadien, et nord-américain. Il offre des espaces de travail pour startups, entreprises, et organismes, accompagnés d’un laboratoire de calibre mondial de 20 000 pi2, le DevTeQ.

L’EQ1 est soutenu par le ministère québécois de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) à hauteur de 28,7 millions de dollars et d’autres partenaires pour un total de 40,8 millions de dollars.

« Avec cet investissement majeur dans la zone d’innovation DistriQ, on contribue à la création et à l’implantation de nouvelles entreprises dans un secteur stratégique d’avenir », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. « Les retombées de ce projet assureront que les talents et l’expertise sont au rendez-vous. C’est grâce à des initiatives comme celle-ci qu’on va hisser le Québec comme leader à l’échelle mondiale dans les sciences quantiques. »

D’autre part, l’ACET et Quantonation annoncent le lancement de Quantacet, un fonds de capital de risque spécialisé dans les technologies quantiques, financé par une première ronde de 20 millions de dollars. En tant que premier fonds dédié aux technologies quantiques au Québec, Quantacet s’engage à soutenir une vingtaine d’entreprises au cours des cinq prochaines années, favorisant des secteurs tels que l’informatique, les communications, les capteurs et les matériaux.

Quantacet est co-dirigé par des experts de l’industrie et en partenariat avec l’ACET. Il a pour objectif de renforcer la position du Québec en tant que leader international dans le domaine quantique et sera la ressource de capital principale pour les entreprises cherchant des fonds pour explorer l’univers quantique au Québec.

Finalement c’est aussi aujourd’hui qu’a lieu le lancement de QV Studio, le premier studio dédié à la création de startups en technologies quantiques au Canada. Le gouvernement du Québec y a investi 4,5 millions de dollars en partenariat avec les fonds de capital-risque Quantonation et Quantacet. Il vise à évaluer et valider le potentiel commercial de nouvelles solutions technologiques quantiques.

Le programme de QV Studio prévoit l’évaluation de 200 technologies quantiques, la création de 20 startups, la génération de plus de 400 emplois, et la levée de plus de 120 millions de dollars de fonds de pré-amorçage et d’amorçage au cours des dix prochaines années.