Nomination à la direction de la Zone d’innovation quantique de Sherbrooke

Le conseil d’administration de la Zone d’innovation quantique de Sherbrooke annonce aujourd’hui la nomination de Richard St-Pierre au poste de Directeur Général. Auparavant président de C2 Montréal et fondateur de C2 International, il succède à Josée Fortin. Son mandat a débuté le 9 septembre dernier.

La Zone d’innovation quantique est cette organisation à but non lucratif (OBNL) qui est en fait un « écosystème synergique d’expertises et d’infrastructures, offrant un continuum d’initiatives en collaboration avec les acteurs de la recherche, de l’enseignement, de l’industrie et de l’entrepreneuriat ». Elle a pour but d’accélérer le développement des innovations quantiques au Québec et d’assurer son rayonnement international. Son développement est soutenu par ses membres fondateurs ; la Ville de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, l’Université de Sherbrooke et l’Institut quantique, Productique Québec, le Centre 24-juin et Sherbrooke Innopole.

Entrepreneur et professionnel chevronné doté d’une vaste expérience en relations internationales, M. St-Pierre a été nommé Top 10 innovateur en 2017 par le magazine BizBash aux États-Unis. Il a notamment étudié à la Harvard Business School, la Saïd Business School de l’Université d’Oxford, HEC Montréal, ESC France, ainsi qu’à l’Université de commerce international et d’économie de Pékin (Chine). Il possède plus de 30 ans d’expérience dans des secteurs de pointe.

Il a, par ailleurs, œuvré au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, à la Fondation Global Data Pledge de Genève, chez Ernst & Young (EY) et Bell Atlantic, en plus d’avoir apporté ses conseils stratégiques à plusieurs sociétés dont Desjardins, BCE et Air Canada.

« C’est avec un immense honneur que je me joins à l’équipe de la Zone d’innovation quantique. Mon expérience en tant que président de C2 Montréal et C2 international me servira sans aucun doute à contribuer au rayonnement international de la Zone d’innovation quantique », a déclaré M. St-Pierre.