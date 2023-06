PASQAL installe une usine d’ordinateurs quantiques à Sherbrooke

PASQAL, une société française qui œuvre dans le domaine de l’informatique quantique à base d’atomes neutres, créera une usine de production et de traitement quantique de pointe à l’Espace Quantique 1 de DistriQ, zone d’innovation quantique, à Sherbrooke. PASQAL Canada entend ainsi mettre sa technologie au service du marché nord-américain pour soutenir l’accélération de l’adoption de l’informatique quantique à atomes neutres dans la région.

PASQAL Canada prévoit développer de nouvelles applications commerciales dans de nombreux domaines, tels que les villes intelligentes, l’énergie et la science des matériaux, en se concentrant sur la valeur ajoutée commerciale à court terme pour les utilisateurs finaux.

La technologie quantique de PASQAL utilise des pinces optiques – des lasers très concentrés – pour manipuler individuellement des atomes neutres, afin de créer des séries 1D et 2D dans des configurations multiples. La technologie à atomes neutres de PASQAL a déjà démontré sa capacité à fonctionner avec plus de 300 qubits, et la prochaine génération offrira une puissance de calcul quantique de 1 000 qubits, ce qui, selon PASQAL, apportera des avantages commerciaux significatifs par rapport aux ordinateurs classiques d’ici 2024.

L’Espace Quantique 1, qui ouvrira ses portes à Sherbrooke au début de l’automne 2023, accueillera les installations de PASQAL. Il offre plus de 4 600 mètres carrés de bureaux, d’espaces de collaboration et un laboratoire partagé où PASQAL installera sa production d’ordinateurs quantiques.

« Cet emplacement est idéal pour catalyser les collaborations de PASQAL avec les institutions académiques et les industries en Amérique du Nord, assurant ainsi un développement durable dans le marché croissant de l’informatique quantique », a déclaré Raphaël de Thoury, PDG de PASQAL Canada. « L’écosystème sherbrookois, favorisé par le dynamisme de DistriQ, zone d’innovation quantique de Sherbrooke, est un terreau fertile pour les entreprises industrielles quantiques comme PASQAL. DistriQ, zone d’innovation quantique est unique, car elle rassemble tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la science aux applications industrielles. »