Le calcul haute performance et les technologies quantiques pour créer des solutions pour l’industrie de l’énergie

EDF, Exaion Inc, PASQAL et la Zone d’Innovation Quantique créent ensemble le premier centre d’excellence d’algorithmes ouverts pour développer des solutions pour l’industrie de l’énergie en utilisant les capacités combinées du calcul haute performance et de l’informatique quantique. L’objectif est de fournir au secteur de l’énergie des solutions concrètes, dès 2024, basées sur l’informatique quantique.

Le centre d’excellence se nomme QuaTERA – Quantum Technologies Energy Result Accelerator et vise à former un écosystème de partenariats à l’intersection de l’industrie de l’énergie, des technologies classiques/quantiques et des algorithmes hybrides afin de concevoir et de développer des solutions qui permettent de résoudre à court terme les véritables défis de l’industrie de l’énergie.

« Aujourd’hui, les technologies quantiques sont porteuses de nombreuses promesses qui ont le potentiel d’être transformées en solutions concrètes. Nous avons décidé de prendre les devants et de jouer un rôle décisif dans la production de solutions HPC-quantiques ayant un impact concret sur le secteur de l’énergie, tout en créant des opportunités de projets collaboratifs et de formation de personnel hautement qualifié », a indiqué Richard St-Pierre, Directeur général de la Zone d’Innovation Quantique dans un communiqué..

Le centre profitera de l’expertise d’Exaion Inc. en matière de calcul haute performance et de PASQAL spécialiste de machines quantiques. QuaTERA combine la puissance de calcul avec une vaste bibliothèque d’algorithmes d’optimisation et de simulation énergétique d’EDF. Cette combinaison algorithme-machine ouvre la voie pour résoudre les problèmes spécifiques rencontrés par l’industrie énergétique mondiale, tels que les jumeaux numériques, le déploiement des stations de recharge de VÉ et l’optimisation de la résilience des réseaux.

Le premier centre de QuaTERA est situé dans la Zone d’Innovation Quantique à Sherbrooke, au cœur d’un écosystème quantique de renom qui regroupe PINQ², l’Université de Sherbrooke et des acteurs de premier plan de cette industrie.