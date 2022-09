Le studio Ubisoft de Sherbrooke travaillera sur Assassin’s Creed

Le studio de Sherbrooke du géant du jeu Ubisoft se joindra au développement de la marque Assassin’s Creed, annonce-t-il dans un communiqué.

L’équipe sera composée de 25 spécialistes en programmation, en art, en animation, en conception de niveau et de jeu d’ici la fin mars 2023. Elle s’ajoute aux employés qui œuvrent actuellement au sein du département international Services en ligne (Online Services) d’Ubisoft, lequel conçoit, gère, et soutient la plateforme de services en ligne utilisée par Assassin’s Creed et l’ensemble des studios de productions d’Ubisoft, explique la société dans un communiqué.

« C’est une marque emblématique d’Ubisoft et nos ambitions sont plus grandes que jamais. C’est une fierté pour notre studio, et pour notre région, de pouvoir contribuer directement à son rayonnement en créant ici des expériences qui seront au cœur des jeux de cette franchise légendaire, qui offre une grande profondeur de gameplay et des univers riches », a déclaré Nathalie Jasmin, directrice d’Ubisoft Sherbrooke. « J’invite les talents qui sont prêts à livrer de grandes choses à se joindre à nous. »

L’annonce arrive alors que la marque Assassin’s Creed célèbre son 15e anniversaire. La franchise compte aujourd’hui 13 jeux principaux et cumule plus de 200 millions de copies vendues à travers le monde.

On se souviendra que l’ouverture du quatrième studio d’Ubisoft au Québec à Sherbrooke en novembre dernier était accompagnée d’un programme d’investissements ciblés de 17 M$ dans trois programmes essentiels : Ubisoft Éducation, Ubisoft Entrepreneur.es et La Forge, au service de la formation des jeunes, de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Ubisoft Sherbrooke a depuis annoncé qu’il emménagera au centre-ville de Sherbrooke, où il accueillera 250 personnes d’ici 10 ans.