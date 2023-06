DistriQ lance le Studio Quantique et annonce un partenariat avec Quantonation Ventures et l’ACET

Le Studio Quantique offrira aux entrepreneurs émergents une infrastructure de soutien spécialement conçue pour « permettre aux innovateurs dans le domaine des technologies quantiques de faire de la recherche, de développer et de raffiner leurs projets dans le but de mettre au point de nouvelles solutions technologiques utiles pour le marché ».

La mise sur pied du Studio Quantique est le résultat d’un partenariat entre DistriQ, zone d’innovation quantique, un OBNL de Sherbrooke qui se présente comme un catalyseur d’expertises et d’infrastructures quantiques pour favoriser l’émergence et l’accélération d’innovation dans cette industrie, Quantonation Ventures et l’Accélérateur de Création d’Entreprises Technologiques (ACET).

Quantonation Ventures est une société de capital de risque spécialisée dans les technologies quantiques qui gère un portefeuille d’investissement de plus de 100 millions d’euros. Quant à l’ACET, il s’agit d’un accélérateur d’entreprises de Sherbrooke dont une partie de la mission est dédiée à l’accompagnement d’entreprises en quantique qui proviennent de partout à travers le Québec.

Les entreprises quantiques ont des caractéristiques spécifiques qui nécessitent la création d’un écosystème complet : excellence académique, infrastructure, vaste réservoir de talents, accès au financement privé et non dilutif et soutien public, explique DistriQ. Le Studio Quantique réunira ces éléments pour « soutenir les jeunes pousses quantiques à devenir des leaders mondiaux avec le soutien de l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke ».

« Le Studio Quantique est une nouvelle étape puissante et sans précédent pour accélérer l’innovation quantique. En offrant aux scientifiques et aux entrepreneurs du secteur quantique une plateforme mondiale de premier plan à la hauteur de leurs ambitions, nous leur donnons les moyens de concrétiser avec succès leurs idées transformatrices », a déclaré Richard St-Pierre, directeur général de DistriQ. « Nous sommes extrêmement fiers de participer à ce bond en avant dans l’évolution du domaine quantique, et fiers de renforcer les liens avec Quantonation Ventures, le leader mondial de l’investissement quantique. Nous nous attendons à ce que d’autres fonds et partenaires financiers québécois se joignent à l’initiative dans les mois à venir ».