De plus en plus de réseaux mobiles privés selon la GSA

Dans son rapport annuel sur les réseaux mobiles privés, la Global mobile Suppliers Association (GSA) révèle avoir identifié au moins 955 organisations déployant des réseaux mobiles privés LTE ou 5G dans 72 pays et/ou territoires du monde entier.

Les données du rapport de la GSA dénotent une croissance du marché au troisième trimestre 2022. L’étude montre par ailleurs qu’il existe une corrélation forte et positive entre le nombre de références de réseaux mobiles privés et les pays disposant d’un spectre dédié, avec des déploiements désormais dans 72 pays et territoires dans le monde. Les réseaux mobiles privés se trouvent principalement sur des marchés tels que les États-Unis, l’Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni et le Japon.

Pour ce qui est de la technologie, le rapport montre que les organisations privilégient toujours la LTE, la 5G représentant 40,9 % des déploiements de réseaux mobiles privés. On y apprend aussi qu’un large éventail de participants sont activement impliqués. Les trois secteurs industriels ayant connu la plus forte croissance au cours du trimestre sont l’industrie minière, avec 15 nouvelles références clients, suivie de la défense et du maintien de la paix, avec 13 références, et l’industrie manufacturière, avec neuf références. L’industrie manufacturière, l’éducation et l’exploitation minière restent les trois secteurs les plus importants en termes de références clients, bien que cela ne représente pas la taille et l’échelle réelles des déploiements, qui varient selon le type d’utilisateur, indique le rapport.

« Nous assistons à une croissance régulière des déploiements de réseaux mobiles privés à différents niveaux ; en termes de technologie, avec le LTE et la 5G qui gagnent tous deux en traction, ainsi qu’en termes de portée du marché, avec des pays du monde entier qui déploient activement ces technologies », a déclaré Joe Barrett, président de la GSA.

La GSA représente les entreprises engagées dans la fourniture d’infrastructures, de semi-conducteurs, d’équipements de test, d’appareils, d’applications et de services de support mobile. Elle joue un rôle central dans la promotion de la technologie 3GPP, la promotion des politiques de spectre et la stimulation du développement de l’industrie de la TMI. L’association est également une source d’informations pour les rapports de l’industrie et les renseignements sur le marché.