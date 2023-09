Bell, Verizon et Vodafone organisent la première réunion transatlantique avec hologramme sur le réseau 5G

Bell, Verizon et Vodafone ont organisé avec succès la première réunion transatlantique en direct présentant des hologrammes d’employés de Toronto, New York et Londres, via chacun des réseaux 5G des sociétés de télécommunications et en utilisant la technologie Multi Edge Computing (MEC).

« Les appels holographiques entre plusieurs parties permettent aux gens de se sentir plus connectés et plus productifs, qu’ils collaborent dans des salles de classe, des bureaux, des hôpitaux ou à la maison », a déclaré Giorgio Migliarina, directeur chez Vodafone. « Les mouvements fluides et naturels de ces images holographiques deviendront monnaie courante en raison de l’accessibilité accrue aux technologies 5G et de l’informatique en périphérie. »

En rapprochant l’informatique nécessaire de la périphérie du réseau, la technologie MEC permet des temps de réponse rapides, garantissant ainsi un hologramme plus fiable et plus cohérent, ont indiqué les sociétés. Il supprime également les retards qui peuvent survenir en raison de plusieurs sauts entre différents emplacements sur Internet.

Les hologrammes ont été créés à l’aide d’une seule caméra et de la technologie brevetée de MATSUKO, qui utilise son application de présence sur un téléphone intelligent couplée à un casque XR (Extended Reality) pour diffuser instantanément des hologrammes, créant ainsi l’impression que les gens sont dans la même pièce que vous.

Les hologrammes ont ensuite été diffusés grâce à l’informatique spatiale, une technologie immersive qui combine réalité virtuelle et augmentée.

La conférence transatlantique et la technologie qui la sous-tend seront présentées dans les prochains jours à la conférence Mobile World Congress à Las Vegas.

Pour cette initiative, les entreprises se sont réunies sous les auspices du Forum sur l’avenir du réseau 5G (5GFF), un groupe de leaders mondiaux de la 5G qui accélère la fourniture de solutions compatibles MEC.

5GFF a en effet prêté son API à MATSUKO, lui permettant de se connecter aux réseaux 5G de Bell, Verizon et Vodafone. L’API, appelée API Edge Discovery de 5GFF, permet aux développeurs et aux fournisseurs de logiciels indépendants (FLI) comme MATSUKO de découvrir la périphérie la plus proche de leurs utilisateurs finaux, afin que leurs applications fonctionnent de manière optimale, avec un service cohérent sur les réseaux mobiles.

Le 5GFF invite les éditeurs de logiciels du monde entier qui utilisent ou envisagent d’utiliser la technologie 5G MEC à rejoindre le programme d’accélération de l’organisation et à travailler avec des sociétés de télécommunications de premier plan. Le programme vise à façonner le processus de développement d’API et à étendre et interconnecter l’écosystème mondial MEC.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.