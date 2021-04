De nouvelles fonctionnalités pour Chrome OS

Marie Pâris - 22/04/2021

Les dernières mises à jour de Chrome OS offrent de nouvelles fonctionnalités qui facilitent l’obtention de réponses, le dépannage ou encore la numérisation de fichiers.

Le Chromebook devient un guichet unique pour faire des calculs, vérifier les dernières prévisions météorologiques ou trouver la définition d’un mot, grâce au bouton « Everything ». Il suffit de cliquer dessus puis de taper « météo » ou une question mathématique dans la barre de recherche et le résultat apparaît. Il n’est donc plus nécessaire d’ouvrir un autre onglet ou une autre application du navigateur pour obtenir rapidement des réponses.

En outre, la nouvelle application Diagnostiques, disponible sur tous les appareils Chromebook, peut être utilisée pour faire des tests et vérifier le statut de la batterie de l’ordinateur portable, le processeur central (CPU) ou la mémoire. On peut ensuite enregistrer les résultats du test dans un journal de session, à partager avec le service client. Enfin, l’application propose des liens vers des articles d’assistance pertinents.

Une autre nouvelle fonctionnalité permet de numériser des documents directement de son imprimante vers son ordinateur portable par Wi-Fi ou avec une connexion USB directe (la numérisation Bluetooth n’est actuellement pas prise en charge). Une fois la numérisation terminée, l’application Fichiers du Chromebook permet de modifier, de recadrer ou de redimensionner le nouveau fichier.

Le mois dernier, le navigateur Chrome a lancé les sous-titres en direct pour les médias avec audio. Cette option sera étendue dans les semaines à venir aux navigateurs Chrome sur la plupart des appareils Chrome OS. Pour l’activer, il suffit d’accéder aux paramètres du Chromebook, puis à « Accessibilité ».

Tags: applications