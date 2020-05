COVID-19 : Scale AI investit dans 8 projets canadiens

Marie Pâris - 07/05/2020

Scale AI vient d’annoncer un financement à huit projets proposant des solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour aider le Canada à lutter contre la COVID-19.

La supergrappe de chaînes d’approvisionnement spécialisée en IA a en effet mis en place un programme visant à développer et financer très rapidement des projets, auxquels elle consacrera plus de 3,4 millions de dollars.

Plus de 120 candidatures ont été reçues en trois semaines suite à un appel de projets. Parmi les huit dossiers comprennent des projets développés par l’industrie, des projets de recherche, ainsi qu’une initiative pour l’accélération des jeunes pousses.

On y trouve notamment des projets autour d’outils d’analyse pour la recherche et les essais cliniques, la coordination des services aux patients, la gestion des approvisionnements pour les médicaments, le matériel médical ou les produits alimentaires et de première nécessité.

« Répondre présent en temps de crise va de soi et c’est dans cet état d’esprit que nous avons mobilisé notre équipe pour participer à l’effort national visant à répondre aux défis posés par la pandémie, a indiqué Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d’administration de Scale AI. Alors que l’agilité est cruciale, ces projets font aussi la démonstration que l’IA est une réalité d’aujourd’hui, avec des solutions qui peuvent se déployer rapidement. »

